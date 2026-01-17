妻激戰小王2次「簽8年愛情合約」　夫接嗆聲電話才知被綠

記者黃翊婷／新北報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）因使用線上軟體結識男子阿豪（化名），兩人竟發展出不正當男女交往關係，不僅在2023年11月、12月間發生2次性行為，還簽立愛情合約，就連夫妻吵架，阿豪都敢直接打電話對他嗆聲，因而決定對兩人提告求償200萬元。新北地院法官日前審理之後，判小花和阿豪應連帶賠償人夫80萬元較為適當。

▲小花未否認出軌阿豪的事情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，妻子小花在2023年9月間透過線上軟體結識阿豪，兩人透過電話、視訊等方式聯繫，甚至做出視訊裸聊、視訊性愛等互動行為；同年10月兩人更是以情侶關係自居，不僅在10月、11月間發生2次性行為，還簽立愛情合約，約定彼此在未來8年內不能拋棄、偷吃或提分手，否則就要賠償另一方300萬元。

人夫表示，2023年12月底他與小花發生爭執，阿豪竟然直接打電話來嗆聲，他這才知道被戴綠帽，憤而決定對兩人提告求償200萬元。

面對上述指控，阿豪經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。小花則曾到庭表示，願意給付丈夫200萬元，而且她與阿豪已經沒有聯繫。

新北地院法官認為，小花對於丈夫的控訴沒有提出任何爭議，阿豪同樣沒有提出任何爭議，依法視同自認，兩人自2023年10月起以情侶關係自居，期間發生2次性行為，甚至簽立愛情合約，確實已經侵害到人夫的配偶身分關係法益，最終判兩人應連帶賠償80萬元較為適當，全案仍可上訴。