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新冠肺炎第二波疫情大反撲？　大陸疾控中心主任直言「警報已拉響」

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▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲綏芬河市疫情日益。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月14日，黑龍江省公布79例綏芬河輸入病例情況，其中一航班確診23人。截至昨天（16日），又新增境外輸入8例，累計共364例。大陸疾控中心主任高福院士表示，「刺耳的警報已經被拉響，但我們已經做好了準備，與SARS相比，新冠病毒非同尋常，但我們人類終將戰勝病毒。」

據《觀察者網》報導，高福日前接受中國環球電視網（CGTN）節目《世界觀察》的採訪。他表示，警報已經被拉響了，而且是非常刺耳的警報；這就是為什麼中國疾控中心已經派了一個團隊，去綏芬河建立一個日檢測能力能達到1000份的移動「P3」實驗室。

高福強調，「我們已經為這個可能性做好了準備，如果需要，我們會召集省外醫護人員去到黑龍江，就像我們為武漢所做的那樣，我們必須要做好支援東北的準備，這是應對可能的第二波疫情準備工作的一部分。」

他指出，新冠病毒是一種真的很不同尋常的病毒，「防疫的難點已經不在中國了，而是整個世界範圍內的疫情，因此我們現在主要面臨的是輸入病例的問題，但我們從武漢的經歷中吸取了教訓，我們在武漢學到了經驗，我的體會就是，我們人類終將戰勝病毒，對此我很有信心。」

近期，新冠肺炎疫情在多國快速蔓延，隨著輸入病例持續增加，綏芬河這座只有7萬人口的中俄邊境小城防疫壓力急劇加大。

疫情告急，綏芬河市先前曾對外求援，接受醫用N95口罩、醫用防護服、醫用酒精等物資捐贈。4月15日，湖北向黑龍江捐助的第一批醫用物資也從武漢天河國際機場啟程，飛往黑龍江省綏芬河市。

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