花蓮春節返鄉專車4班列1/21中午開放線上訂票　實名制不退票

▲取票及乘車時須出示所有乘車人身份證明文件供縣府人員核驗。（圖／花蓮縣政府提供資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將近，為讓旅外遊子安心返鄉、與家人團圓，花蓮縣政府延續關懷民眾的初衷，推出「115年春節返鄉專車」，提供鄉親安全、便利的服務。

專車共4列次，全程對號座，返鄉車分別是2月13日晚上7時32分、2月14日上午9時42分台北站發車直達花蓮站；返工時間分別是2月21日下午5時及2月22日下午2時20分花蓮站發車直達台北站，並貼心規劃區間車接駁，照顧南花蓮地區鄉親的交通需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於1/21中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-115年春節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。

專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時皆須出示所有乘車人身份證明文件（親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件）供縣府人員核驗，花蓮縣返鄉專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，每張收費200元，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣政府表示，期盼透過返鄉專車，讓鄉親在春節期間感受到縣府的用心與溫度，也提醒民眾務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益。

