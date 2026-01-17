　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅判決最快下周公布　白宮認「有備案」：立即徵10%應急

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國最高法院最快將於20日針對川普的關稅政策做出裁決。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院最快將於20日針對總統川普（Donald Trump）的關稅政策做出裁決。白宮國家經濟委員會主任哈塞特16日透露，川普已經準備好一套「非常紮實的備案」，若最高法院判決關稅違憲，白宮將立即對全球進口商品徵收10%的全面性關稅，作為過渡期的緊急措施。

最快20日宣判　川普關稅保衛戰進入關鍵時刻

根據《富比世》報導，依照最高法院的議程，雖然官方不會預先公布具體裁決日期，但外界普遍預期關稅案最快可能在20日出爐。目前大法官們正針對川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國、墨西哥、加拿大及全球各國徵收廣泛關稅的合法性進行審理。

川普對此判決高度關切，多次警告若最高法院推翻關稅，將對美國經濟造成生存威脅，甚至聲稱美國經濟將會因此「完蛋」。儘管大法官在去年11月的辯論中對行政權擴張表示懷疑，但哈塞特（Kevin Hassett）受訪時仍強調，行政體系「非常有信心」法院會站在政府這一邊。

若遭最高法院推翻　白宮將祭「第122條」全面課徵10%

哈塞特在接受《福斯商業頻道》採訪時坦言，如果現行關稅被判無效，白宮會立刻啟動備案。川普預計將根據1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，立即徵收10%的關稅，以填補《國際緊急經濟權力法》失效後的缺口。

該法條允許總統在面臨貿易失衡時，有權在150天內徵收最高15%的關稅。哈塞特指出，雖然川普最終屬意針對特定產業或國家課徵長期關稅，但因相關法律程序執行費時，這項10%的全面關稅將成為現階段的「應急墊檔」措施。

千家企業狀告政府　退稅爭議成焦點

目前這場法律戰引發全美企業關注，尤其關乎已繳納的高額稅款。據悉，已有超過1000家公司提起預防性訴訟，要求一旦最高法院判定關稅違法，政府必須退還稅款。

不過，目前尚不清楚法院會如何處理退費問題。法界分析，最高法院有可能判定關稅違法，但採取「不溯及既往」的原則，意即裁決僅適用於未來，政府仍可保留判決前已經入帳的關稅收入。

關稅中心主義　川普經濟議程的核心衝突

川普自上任以來便將關稅視為經濟議程的核心，儘管眾多經濟學家警告此舉會轉嫁成本給消費者並損害經濟，川普仍堅持對加拿大、墨西哥、中國及全球實施大規模課稅。

兩家下級法院先前已判定川普無權引用IEEPA徵收關稅，認為該法案雖授予總統緊急經濟制裁權，卻未授權徵收規費。小企業與民主黨執政州也主張，目前並無足以支撐該政策的「國家緊急狀態」。最高法院的最終定奪，將決定川普這項標誌性經濟政策的命運。

01/15 全台詐欺最新數據

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

