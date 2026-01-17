日義史上首位女總理！高市、梅洛尼大玩動漫自拍　緊擁畫面曝光

▲梅洛尼與高市早苗在東京會面，高市送上「凱蒂貓」紀念品。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日出訪東京，與去年秋天剛當選的日本首相高市早苗展開會談。這兩位身處權力巔峰、同為G7成員國中唯二的女性領導人，一見面就展現出驚人的化學反應，高市貼心準備了「凱蒂貓」紀念品慶生，梅洛尼則在社群平台曬出動漫風自拍，離開前還緊緊擁抱高市並說，「無論妳需要什麼，隨時找我。」

打破玻璃天花板 保守派雙雌一見如故

梅洛尼與高市早苗16日在東京會面，兩人不僅在正式場合討論國防、貿易與文化，私下互動更是親暱。她們互稱對方的名字「喬治亞」（Giorgia）與「早苗」（Sanae），在鏡頭前並肩大笑，話題更圍繞著身為女性，如何在父權色彩濃厚的社會中打破「玻璃天花板」並成功登頂。

Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine.

Amicizia e sintonia con @takaichi_sanae ???????????????? pic.twitter.com/LbRlnoeQcZ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2026

梅洛尼感性表示，這段關係正迅速發展成穩固的友誼，「我們分享了身為國家首位女性領導人的經歷，這既是榮譽，更是我們能共同承擔的重大責任。」

高市暖心慶生 義文唱生日歌送Hello Kitty

現年64歲的高市早苗對49歲的梅洛尼展現高度熱情。由於梅洛尼的生日就在會談前一天的15日，高市特別在現場準備了蛋糕，並帶領幕僚用義大利文高唱《生日快樂歌》。

除了驚喜慶生，高市還精心準備了一籃禮物，包含一對耳環，以及送給梅洛尼女兒的「凱蒂貓」（Hello Kitty）紀念品。高市在聯合記者會上熱情直呼，「我想和日本國民一起慶祝喬治亞的生日，恭喜妳！」

▲梅洛尼和高市早苗16日於峰會期間，與經濟安全保障擔當大臣小野田紀美（右1）及財務大臣片山五月（左1）合影。（圖／路透）

社群曬動漫風自拍 高市「大喊梅洛尼」影片瘋傳

兩人契合的性格也展現在社群互動上，梅洛尼在X平台上傳了一張與高市的「動漫風格」自拍照，強調兩人之間深厚的友誼與默契。事實上，這份情誼早在去年11月南非G20峰會就已萌芽，當時一段高市張開雙臂直喊「梅洛尼」的影片，就在日本社群媒體上廣為流傳。

這兩位領袖有著驚人的相似背景，她們皆非出身政治世家。梅洛尼由羅馬的單親媽媽扶養長大，高市的父母則是警察與汽車零件廠員工。

儘管兩人在性別議題政策上並非走傳統女性主義路線，但相同的成長背景與政治立場，讓她們在會後深情擁抱，梅洛尼更對高市承諾．「「隨時找我，好嗎？無論妳需要什麼。我知道這不容易，但我們會一起撐過去。」