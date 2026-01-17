　
太子集團「詐騙全球」揭密　行賄中國官員證據曝光

橫行全球詐騙千億元的太子集團創辦人陳志（中）落網，柬埔寨將他遣返回中國受審。（翻攝中國央視）

圖文／鏡週刊

詐騙全球千億元的太子集團首腦陳志落網，根據英美等國制裁資訊，陳志在柬埔寨建立至少10個電信詐騙園區，並砸了數十億美元（至少新台幣300億元）行賄各國官員，給現金、送名錶或豪華遊艇樣樣都來，就連中國高官也在收賄行列。

由於陳志與澳門黑幫三合會也有往來，美方懷疑中國藉一帶一路掩護詐騙、毒品與人口販運等犯罪，據點甚至擴及台灣與帛琉等地，不但成為中共的外圍組織，更嚴重影響國際金融秩序。台北地檢署至今已發動7波搜索，溯源追查金流，查扣價值45億元的豪宅及名車，近日將變價拍賣充公。

1月8日，柬埔寨當局突然宣布，遭英美2國制裁的太子集團創辦人兼董事長陳志，已由柬埔寨遣送至中國受審，根據中國央視公布的畫面，行蹤成謎數月的陳志一下飛機，罩在他頭上的黑色頭套立刻被摘下示眾，過往意氣風發的模樣，已換成一張驚恐狼狽的臉孔。

遣返中國　美司法難追

根據美方起訴內容，陳志十年來在東南亞涉犯經營詐騙園區致富，透過送錢、送遊艇及名錶等數十億美元買通各國高官，包括中國公安部與國家安全部等官員都捲入，遭遣返中國除了性命堪憂，全案也因此陷入斷點，去年起訴陳志的美國司法部，幾乎已不可能將他帶回美國法庭受審，外界於是有陳志遣送中國，實際上是在保護他及涉嫌收賄的中國高官之說。

本刊取得美國聯邦檢察官起訴陳志的68頁內容，顯示太子集團以跨國組織方式在全球各地進行電信詐騙。（翻攝畫面）

▲本刊取得美國聯邦檢察官起訴陳志的68頁內容，顯示太子集團以跨國組織方式在全球各地進行電信詐騙。（翻攝畫面）

美方起訴書指控，陳志以賄賂方式買通中國公安部及國安部官員，包括塞錢、送遊艇或名錶樣樣來。（翻攝畫面）

▲美方起訴書指控，陳志以賄賂方式買通中國公安部及國安部官員，包括塞錢、送遊艇或名錶樣樣來。（翻攝畫面）

柬埔寨近日將陳志及2名手下大將徐繼良、邵繼輝遣返中國受審，根據本刊取得美國紐約聯邦檢察官的68頁起訴書，內容揭示太子集團是由陳志策劃的跨國網路詐騙帝國，連同他在內的146個公司與個人遭到制裁，這也是美國近年來最大規模的金融制裁行動，罪名涵蓋電信詐欺、洗錢與暴力犯罪及人口販賣等，遭誘騙至柬埔寨的奴工日夜在園區從事網路詐騙，一年行騙金額高達700億美元、約新台幣2兆1千億餘元。

陳志建立詐騙園區並安排簡陋宿舍，形同軟禁被害人，全天候詐騙各國民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

▲陳志建立詐騙園區並安排簡陋宿舍，形同軟禁被害人，全天候詐騙各國民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

本刊調查，陳志共有8名核心幹部，多次透過賄賂等手法在中國及東南亞各國發揮影響力，免於在柬埔寨建立的詐騙園區受執法機關入內執法，加上陳出身中國福建，外傳與習近平出身的中國「福建幫」高幹往來密切，連中國公安部與國家安全部高官都接受鉅額賄賂，才得以讓太子集團提前獲悉包括中國政府等單位對園區的突擊檢查，以及避免在海外遭查緝。

直達天聽　行賄免遭查

陳志指派未曝光的共犯專職負責「風險管控」，行賄連同中國在內的眾多外國執法人員。根據美方資料顯示，2023年5月，中國公安部高官與陳志心腹溝通，稱可讓太子集團人員脫身，條件是照顧該名官員的兒子作為交換，雙方一拍即合，陳志行賄後換來短暫平安，至於該名官員是誰？美方藏了一手，並未在起訴書中揭露。

此外，同年7月，陳志另名手下指示一名中國執法人員，讓當地警察替太子集團敲詐商家，美方掌握雙方對話，陳志手下稱「讓警察先去搶…再以我和我公司名義談保護，先搶再保」，該次對話中，陳志的手下還吹噓：「每當園區被嚴查，我們都安然無恙。」

陳志（右）遭逮畫面曝光，已被柬國押送回中國受審。（翻攝中國央視）

▲陳志（右）遭逮畫面曝光，已被柬國押送回中國受審。（翻攝中國央視）

透過金脈與中國公安部官員建立溝通管道的陳志，還經常炫耀自己可直達天聽，與中國國安部等單位聯繫，以行賄換取執法資訊。

此外，陳志保存多年的行賄帳冊，其中記錄對各國公職人員的賄賂及數億美元報銷，宛如《百官行述》，包括2019年為某外國高級官員購買價值逾300萬美元、約新台幣9千萬元的遊艇；另為某高級官員購買數百萬美元名錶，2020年該官員則幫陳志取得外交護照，讓他在2023年4月取得赴美簽證等。

暴力管理　詐騙豬仔工

另外，美方監控也發現，陳志以暴力手段維繫太子集團在詐騙行業的龍頭地位，如2024年7月，陳志發現一名財務人員黑吃黑，捲款潛逃出柬國，立刻下令「無論如何，要殺一儆百」，甚至還稱能夠調動「黑幫與政府」資源，誓言追殺該名叛徒到天涯海角。

陳志在詐騙園區建立手機農場，透過門號及科技串聯，以亂槍打鳥方式誘騙民眾上當。（翻攝《紐約郵報》）

▲陳志在詐騙園區建立手機農場，透過門號及科技串聯，以亂槍打鳥方式誘騙民眾上當。（翻攝《紐約郵報》）

本刊調查，由陳志創立的太子集團在柬埔寨事業多元，包括太子地產集團、太子寰宇地產集團、太子銀行以及Awesome Global等，表面上涵蓋了房地產開發、銀行、金融、旅遊、物流、科技與餐飲等業，並在全球30多國開設公司，暗地裡卻是搞電信詐騙，獲利驚人。

太子集團在柬埔寨至少建立10個詐騙園區，並分區分樓管理，用各種話術詐騙全球民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

▲太子集團在柬埔寨至少建立10個詐騙園區，並分區分樓管理，用各種話術詐騙全球民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

在陳志的指揮下，太子集團於柬埔寨至少設立並運營超過十個詐騙園區，最惡名昭彰的是位於西哈努克市的金貝酒店和賭場相關的金貝園區，位於乾拉省的金運科技園區，以及位於磅士卑省的芒果園（亦稱金鴻園），誘騙數以千計的外來工作者前往柬埔寨等地謀職，強迫工人在園區從事電信詐騙，園區內還設有大型宿舍，被高牆與鐵絲網包圍，實質上是強制勞動營，經常伴隨暴力威脅，不聽話者輕則被毆打，重則遭殺害棄屍。

美方在起訴書指控陳志以各種暴力手段凌虐被害人，遭圈禁的「豬仔」傷痕累累。（翻攝《紐約郵報》）

▲美方在起訴書指控陳志以各種暴力手段凌虐被害人，遭圈禁的「豬仔」傷痕累累。（翻攝《紐約郵報》）

根據美方扣得陳志管理園區及保存與各園區的往來記錄，一份寫有「殺豬詐騙利潤」的賬冊，即記錄金鴻園實施的各類欺詐方案，包括園區不同樓層各負責不同業務，例如越南詐騙、俄羅斯詐騙、歐美精聊（投資騙局），及越南／中國／台灣精聊、中國刷單等，帳冊記載得鉅細靡遺，並附有中英文對照表與截圖，且採績效制，只要被高薪工作誘騙至柬埔寨的「豬仔」行騙金額達不到每日額度，不僅三餐沒著落，還會遭毆打、監禁，被害對象散布各國，經營手法令人瞠目咋舌。

在台設點　匿不法所得

本刊掌握，陳志透過洗錢將部分贓款藏在台灣，自從美方實施制裁後，台灣檢警調已發動7波搜索約談，陳在台的核心幹部共九人遭到收押，20多位協助洗錢的相關公司業者也遭交保，並查扣太子集團旗下擁有的布加迪、法拉利等26輛頂級名車，以及扣得11戶「和平大苑」豪宅及數千萬元存款，合計45億元，近日將委由行政執行署變價拍賣。

北檢查扣太子集團26輛名車，其中包含價值近2億元的布加迪「山豬王」（圖），近日將變價拍賣充公。（翻攝畫面）

▲北檢查扣太子集團26輛名車，其中包含價值近2億元的布加迪「山豬王」（圖），近日將變價拍賣充公。（翻攝畫面）

此外，北檢持續擴大追查陳志的洗錢網絡，發現太子集團除了在台設立據點，在帛琉也打下一片天，吸納不少台灣人加入，包括一名曾在國安局任職的石姓校級軍官，退伍後轉往帛琉從事旅遊業，陳志也派人與他合作發展觀光業，另大興土木蓋豪華度假村及水上遊樂中心，實際上卻是太子集團的水房之一，作為博弈事業洗錢的新據點。

北檢還查出，太子集團在香港另成立博高公司，負責管理名下的豪華遊艇，已入籍柬埔寨的中國籍男子吳逸先來台找了左右手擔任博高公司在台帳房，將四艘豪華遊艇停泊在碧砂漁港，為了方便管理，陳志又派人在台成立管理顧問公司，並輾轉透過台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」幫忙漂白黑錢。

檢警調去年底搜索陳志位在台灣據點，查扣市值45億元的不動產、名車與現金。（翻攝畫面）

▲檢警調去年底搜索陳志位在台灣據點，查扣市值45億元的不動產、名車與現金。（翻攝畫面）

太子集團也與台灣的商務公司合作，替陳志在馬紹爾群島等地註冊數百家紙上公司及開設OBU帳戶，以提供管銷、博弈軟體設計服務、借貸等為名，將太子集團在境外的不法所得，轉匯到在台設立的天旭、尼爾等公司，再購買豪宅、豪車、遊艇與發展線上博弈事業，以隱匿不法所得。

美方還查出，陳志與同夥砸大錢設計詐騙園區的基礎設施，如2018年陳手下非法取得數百萬支的手機門號與金融機構帳號密碼，隔年，陳志又派人監督金運園區建設，並透過科技化方式建立手機農場，即自動化呼叫中心，用於推動加密投資詐欺和其他網路犯罪。

太子集團在北市和平大苑（圖）購入11戶豪宅，北檢已全數查扣，將進行拍賣。

▲太子集團在北市和平大苑（圖）購入11戶豪宅，北檢已全數查扣，將進行拍賣。

聯手黑幫　繞帛琉洗錢

陳志四處詐騙，並將贓款藏在全球各地，藉洗錢將太子集團的黑錢漂白，除了自有經營的業務，如網絡賭博、虛擬幣與加密挖礦外，還透過奢華旅行與消費大量昂貴物品，如手錶、遊艇、私人飛機、度假屋、豪宅、名車等高端收藏品和稀有藝術品，包括透過紐約拍賣行，購得畢卡索真跡名畫洗錢。

陳志（左2）叱吒柬埔寨多年，圖為他與柬國前總理洪森（右2）合照，顯見他的政商實力堅強。（翻攝畫面）

▲陳志（左2）叱吒柬埔寨多年，圖為他與柬國前總理洪森（右2）合照，顯見他的政商實力堅強。（翻攝畫面）

此外，根據美方近年來多起制裁也發現，陳志與惡名昭彰的澳門三合會角頭、綽號「崩牙駒」的尹國駒串聯，尹國駒曾是香港及澳門有名的黑幫教父，1999年因放高利貸、洗錢及擁有軍火遭判刑13年10個月，直到2012年才出獄。

尹國駒出獄後領導當地洪門，發行十億枚洪門加密貨幣，美方懷疑與中共統戰部有關，早在2020年對尹制裁，並懷疑他在中共「一帶一路」政策下，掩蓋在東南亞的跨國犯罪網絡，包括在緬甸搞非法賭場，透過他旗下的十四K幫從事毒品販運，並在帛琉成立洪門，另創據點。

美方還查出，太子集團與帛琉具有中方色彩的海外華人聯合會密切往來，尹國駒2018年於帛琉爭取賭場牌照時，透過該組織結識帛琉高層。由於陳志繞道台灣在帛琉洗錢，加上他年僅38歲，各界盛傳他是中共政治集團福建幫成員，如今太子集團遭英美等國瓦解，引起各國密切關注。

多國資產　陸續遭凍結

此外，陳志老婆疑為常在小紅書炫富的四川籍女子Eva，她經常在網路上大秀豪奢生活，包括要價700萬元的純金史坦威鋼琴及500萬元的名床，令人咋舌的是，她還擁有6架私人飛機與高檔遊艇，家中還有水族館級的巨型魚缸，養了一隻活生生的鯊魚，但陳志遭制裁後，相關照片已經刪光。

陳志老婆疑為常在小紅書炫富的中國籍女子Eva，她擁有6架私人飛機，近來已刪光網路照片及帳號。（翻攝微博）

▲陳志老婆疑為常在小紅書炫富的中國籍女子Eva，她擁有6架私人飛機，近來已刪光網路照片及帳號。（翻攝微博）

陳志老婆疑為中國網紅Eva，常在網路炫富，擁有各式名牌包與鑽錶。（翻攝微博）

▲陳志老婆疑為中國網紅Eva，常在網路炫富，擁有各式名牌包與鑽錶。（翻攝微博）

據美國司法部披露的調查細節，陳志所建構的並非一般企業，而是結合科技、暴力與心理操縱的「犯罪引擎」。該集團全盛時期每天非法所得高達3千萬美元（約新台幣10億元）。隨陳志落網，他在全球各地的資產也被陸續凍結，美國司法部已查扣價值150億美元（約新台幣4,800億元）的虛擬貨幣。

此外，他在紐約擁有的畢卡索名畫、倫敦的豪華商辦以及私人飛機隊也被沒收，新加坡也凍結陳超過新幣1.5億元（約新台幣36億元）的資產及私人遊艇，英國則凍結他位於倫敦的高價房地產與銀行帳戶等近百億元資產。

根據哈佛大學學者賽姆斯（Jacob Sims）分析，中方要求遣返陳志，除了可避免中共深層的政商關係網在美國法庭被公開，加上中美缺乏引渡條約，一旦陳志進入中國司法體系，美方的通緝令已形同失效。

對柬埔寨政府而言，將陳志交給北京政府也能緩解西方對柬國「打擊詐騙不力」的譴責，並維持與中方的戰略盟友關係，可說是成本最低的政治選擇。不過，隨著陳志被送往中國，對於無數損失慘重的受害者而言，意味著求償與查出真相恐遙遙無期。


美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」：中南美洲注意

川普公布加薩「和平委員會」名單　英國前首相也入列

川普關稅判決最快下周公布　白宮認「有備案」：立即徵10%應急

日義史上首位女總理！高市、梅洛尼大玩動漫自拍　緊擁畫面曝光

