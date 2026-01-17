川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

▲高達58%的美國人直接將川普這屆任期的第一年定調為「失敗」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普重返白宮屆滿週年，但最新民調卻傳出震撼彈。根據最新民調顯示，高達58%的美國人直接將川普這屆任期的第一年定調為「失敗」。民調反映出，多數選民認為川普的施政重點放錯位置，且在解決生活成本等民生問題上表現乏力，這對即將迎來期中選舉的共和黨來說，無疑是一大警訊。

執政週年負評如潮 58%民眾心死定調「失敗」

根據CNN委託民調公司SSRS進行的調查顯示，川普（Donald Trump）回鍋後的施政表現幾乎在各個層面都陷入負評。數據顯示，過半數（58%）的受訪者對川普第一年的表現感到失望，直言這是一場失敗。目前川普的總體執政滿意度僅剩下39%，與去年2月剛就職時的48%相比大幅下滑。

儘管川普在共和黨內仍擁有近9成的支持度，特別是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的追隨者幾乎百分之百挺他，但他在獨立選民中的支持率已跌至29%，在拉丁裔與35歲以下年輕族群的支持度也從41%暴跌至30%。

經濟民生表現乏力 「生活成本」成川普軟肋

雖然川普一向以經濟強人自居，但民調指出，美國人選擇「經濟」作為首要議題的比例，高出其他話題近兩倍。高達64%的民眾認為，川普在抑制民生必需品物價方面做得遠遠不夠，更有55%的人認為他的政策反而讓經濟惡化。

受訪者對未來的悲觀情緒也顯著增加，僅有約4成的人預期一年後經濟會好轉，低於就職前的56%。甚至連共和黨內部都有近半數的人認為，川普應該在經濟問題上做得更多，顯見物價壓力已讓原本的盟友開始動搖。

權力擴張引發不安 「脫離群眾」成致命傷

除了經濟問題，川普對總統權力的運用也引發廣泛擔憂。民調顯示，58%的大眾認為川普在行使行政權時「做得太過火」，包括試圖改變史密森尼學會（Smithsonian）與甘迺迪中心（Kennedy Center）等文化機構，以及大幅刪減聯邦計畫等舉動。

更令川普政治生涯受挫的是，目前僅有33%的美國人相信他「關心像自己這樣的一般人」，創下他政治生涯的新低。一位來自奧克拉荷馬州的獨立選民直言，川普給人的感覺非常自私，缺乏對公民共同利益的關心。

期中選舉壓力沉重 川普失掉「亮點議題」

隨著期中選舉臨近，這份民調對共和黨來說極為不利。在過去，川普在經濟或移民議題上的表現通常會優於其總體滿意度，但現在他在經濟、移民、外交、醫療等各項指標的評分，全都落在39%左右的低檔徘徊，缺乏過去那種能帶動選情的「招牌亮點」。

雖然大多數民眾仍相信川普的第二任期會顯著改變美國，但越來越多人（41%）預期，這些改變最終只會隨時間流逝而消失，而非持久性的轉型。