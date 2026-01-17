　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲高達58%的美國人直接將川普這屆任期的第一年定調為「失敗」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普重返白宮屆滿週年，但最新民調卻傳出震撼彈。根據最新民調顯示，高達58%的美國人直接將川普這屆任期的第一年定調為「失敗」。民調反映出，多數選民認為川普的施政重點放錯位置，且在解決生活成本等民生問題上表現乏力，這對即將迎來期中選舉的共和黨來說，無疑是一大警訊。

執政週年負評如潮　58%民眾心死定調「失敗」

根據CNN委託民調公司SSRS進行的調查顯示，川普（Donald Trump）回鍋後的施政表現幾乎在各個層面都陷入負評。數據顯示，過半數（58%）的受訪者對川普第一年的表現感到失望，直言這是一場失敗。目前川普的總體執政滿意度僅剩下39%，與去年2月剛就職時的48%相比大幅下滑。

儘管川普在共和黨內仍擁有近9成的支持度，特別是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的追隨者幾乎百分之百挺他，但他在獨立選民中的支持率已跌至29%，在拉丁裔與35歲以下年輕族群的支持度也從41%暴跌至30%。

經濟民生表現乏力　「生活成本」成川普軟肋

雖然川普一向以經濟強人自居，但民調指出，美國人選擇「經濟」作為首要議題的比例，高出其他話題近兩倍。高達64%的民眾認為，川普在抑制民生必需品物價方面做得遠遠不夠，更有55%的人認為他的政策反而讓經濟惡化

受訪者對未來的悲觀情緒也顯著增加，僅有約4成的人預期一年後經濟會好轉，低於就職前的56%。甚至連共和黨內部都有近半數的人認為，川普應該在經濟問題上做得更多，顯見物價壓力已讓原本的盟友開始動搖。

權力擴張引發不安　「脫離群眾」成致命傷

除了經濟問題，川普對總統權力的運用也引發廣泛擔憂。民調顯示，58%的大眾認為川普在行使行政權時「做得太過火」，包括試圖改變史密森尼學會（Smithsonian）與甘迺迪中心（Kennedy Center）等文化機構，以及大幅刪減聯邦計畫等舉動。

更令川普政治生涯受挫的是，目前僅有33%的美國人相信他「關心像自己這樣的一般人」，創下他政治生涯的新低。一位來自奧克拉荷馬州的獨立選民直言，川普給人的感覺非常自私，缺乏對公民共同利益的關心。

期中選舉壓力沉重　川普失掉「亮點議題」

隨著期中選舉臨近，這份民調對共和黨來說極為不利。在過去，川普在經濟或移民議題上的表現通常會優於其總體滿意度，但現在他在經濟、移民、外交、醫療等各項指標的評分，全都落在39%左右的低檔徘徊，缺乏過去那種能帶動選情的「招牌亮點」。

雖然大多數民眾仍相信川普的第二任期會顯著改變美國，但越來越多人（41%）預期，這些改變最終只會隨時間流逝而消失，而非持久性的轉型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
G級歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪
公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換
共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離
民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除
大選爆屠殺！反對派遭血洗10死　烏干達總統候選人被抓下落不明
17歲女學生實習遭性侵　法官判全聯要賠300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」：中南美洲注意

川普公布加薩「和平委員會」名單　英國前首相也入列

川普關稅判決最快下周公布　白宮認「有備案」：立即徵10%應急

日義史上首位女總理！高市、梅洛尼大玩動漫自拍　緊擁畫面曝光

美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

大選爆屠殺！烏干達反對派遭血洗10死　總統候選人被抓下落不明

川普想收格陵蘭惹眾怒！　同黨議員：若動武就彈劾

貨輪被迫繞道！美媒揭中國漁船「集結封鎖東海」　疑演練控制海域

日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

川普重返週年民調慘！　58%選民認「第一年就失敗」

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」：中南美洲注意

川普公布加薩「和平委員會」名單　英國前首相也入列

川普關稅判決最快下周公布　白宮認「有備案」：立即徵10%應急

日義史上首位女總理！高市、梅洛尼大玩動漫自拍　緊擁畫面曝光

豬隊友！他喝酒出車禍叫女友頂罪...當場被抓包　她酒測值更高

陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副議長：都是中華民國國民

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

「騎」兵狂飆！　2年級生泰森狂飆39分率領騎士神奇大逆轉

花蓮婦山區散步昏迷倒地！救難人員搜尋10公里　4小時找到人

美國半導體關稅不一視同仁　川普政府：台灣標準不直接套用南韓

薑母鴨店前突起火！駕駛聞燒焦味停車急逃　老賓士慘況曝光

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

囂張！共軍無人機闖東沙島領空　國防部警告後脫離

台大「百年古蹟」藥局建置自動化系統　日調劑可達3800盒

國際熱門新聞

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

太子集團詐騙全球　行賄中國官員證據曝光

泰柬邊境疑見「KK園區2.0」規模大40%　戒備如監獄

川普重返週年民調慘　58%選民認第1年就失敗

川普下通牒！　不配合「格陵蘭問題」的國家可能加稅

川普突改口感謝伊朗　揭「暫緩動武」關鍵

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

11歲童「開槍爆頭」7年養父　因為生日Switch被沒收

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

遭雙胞胎兄弟性侵！　她驚傳猝逝

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

等休假！美股表現平淡　台積電ADR漲0.20％

日義首位女總理　高市、梅洛尼大玩動漫自拍

27歲台男跨國運毒　泰警破門逮捕畫面曝光

更多熱門

相關新聞

美對台逆差擴大 她曝台日韓數據：誰划算

美對台逆差擴大 她曝台日韓數據：誰划算

財經網美胡采蘋近日在社群平台分享關於美國貿易逆差的觀察。她指出，2025年1月到10月，美國對台灣的逆差金額大幅擴大，甚至超過1000億美元，相較於日本與韓國的出口表現，台灣在關稅稅率條件不同的情況下，對美出口仍呈現顯著成長。

張惇涵破解美積電謠言！　「美光在台投資逾1.1兆也沒變成台光」

張惇涵破解美積電謠言！　「美光在台投資逾1.1兆也沒變成台光」

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

關鍵字：

川普美國民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

春風台74線出車禍！

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

更多

最夯影音

更多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面