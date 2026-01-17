日本呼籲公民盡速撤離伊朗　警戒升至最高第4級別

▲伊朗反政府示威造成上千人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本外務省16日把伊朗全境調升至危險情報最高級別第4級（退避勧告），呼籲日本國民不論出於何種目的，勿前往伊朗，至於目前已在當地的日本國民，若安全情況許可務必儘速撤離。

NHK指出，根據日本外務省公布的數據，目前約有230至240名日本公民仍滯留伊朗境內，但由於無法排除包含軍事緊張在內的伊朗情勢進一步惡化的可能性，已把伊朗全境危險情報等級從第3級（渡航中止勧告）調升至最高級別，包括首都德黑蘭。

外務省特別強調，若因特殊因素無法立即離境者，必須採取充足的安全防護措施，並與駐德黑蘭日本大使館保持密切聯繫，也要隨時注意最新消息，勿靠近抗議活動、集會或軍事與核能相關設施，嚴禁拍攝此類設施的照片或影片，否則可能被伊朗當局視為間諜活動遭逮捕。

外務省也指出，目前伊朗境內的網路及國際電話處於無法使用或難以接通的狀態，且國際航班正出現班次減少或突然停飛的情況。