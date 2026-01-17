　
社會 社會焦點 保障人權

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

▲北捷板橋站列車16日晚間冒出大量白煙。（圖／民眾提供）

▲北捷板橋站列車16日晚間冒出大量白煙，嚇壞不少乘客。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

台北捷運板南線16日晚間發生虛驚事件。北捷表示，晚間10時56分，一列行經板橋站的列車上，有旅客攜帶的行動電源突然冒煙，其他乘客見狀立即取用車廂內滅火器噴灑，雖成功撲滅，卻因乾粉噴出導致車廂內煙霧瀰漫，現場一度出現騷動。

行動電源冒煙　450名旅客緊急換乘

北捷指出，因滅火器噴灑後車廂煙霧較大，基於安全考量，站務人員立即啟動應變機制，安排列車上約450名旅客於板橋站下車，改搭後續列車疏散。由於班距密集，下一班列車約2分鐘後即進站接駁，未造成長時間營運延誤。

濃煙引發驚慌　捷警到場處理

現場不少乘客回憶，當下車廂內白煙瀰漫，伴隨刺鼻氣味，一度誤以為發生更嚴重事故，紛紛往其他車廂移動。北捷已通報捷運警察隊到站處理，經查並無人員傷亡，相關冒煙原因仍待進一步釐清。

北捷與捷警提醒　遇緊急狀況先通報

北捷呼籲，旅客搭乘捷運時，務必注意隨身電子用品使用安全，若發現異狀，應優先通知司機員或站務人員，由專業人員依標準作業流程處置。捷運警察隊也提醒，民眾如遇危險情事，可按下月台紅色緊急通話鈕，或撥打110報案，以確保乘車安全。

01/14 全台詐欺最新數據

「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

全台有2.6萬座車行橋梁，其中公路局轄管3348座，部分橋梁位於濱海、高山，位置險峻，人力檢測有難度且具安全風險，公路局引進「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」，今(16日)也正式亮相，分別在14座中部橋梁、台61線部分路段率先投入檢測，未來待技術更為成熟後，將擴大實施。

台北車站22日演習防無差別攻擊　高鐵：行車售票正常

台北車站22日演習防無差別攻擊　高鐵：行車售票正常

女搭捷運點火　北捷怒報警

女搭捷運點火　北捷怒報警

台電資深班長「鐵門夾胸亡」　家屬崩潰提質疑

台電資深班長「鐵門夾胸亡」　家屬崩潰提質疑

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人共鳴

他怒轟「北捷這2站」轉乘太崩潰！大票人共鳴

