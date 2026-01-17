北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

▲北捷板橋站列車16日晚間冒出大量白煙，嚇壞不少乘客。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

台北捷運板南線16日晚間發生虛驚事件。北捷表示，晚間10時56分，一列行經板橋站的列車上，有旅客攜帶的行動電源突然冒煙，其他乘客見狀立即取用車廂內滅火器噴灑，雖成功撲滅，卻因乾粉噴出導致車廂內煙霧瀰漫，現場一度出現騷動。

行動電源冒煙 450名旅客緊急換乘

北捷指出，因滅火器噴灑後車廂煙霧較大，基於安全考量，站務人員立即啟動應變機制，安排列車上約450名旅客於板橋站下車，改搭後續列車疏散。由於班距密集，下一班列車約2分鐘後即進站接駁，未造成長時間營運延誤。

濃煙引發驚慌 捷警到場處理

現場不少乘客回憶，當下車廂內白煙瀰漫，伴隨刺鼻氣味，一度誤以為發生更嚴重事故，紛紛往其他車廂移動。北捷已通報捷運警察隊到站處理，經查並無人員傷亡，相關冒煙原因仍待進一步釐清。

北捷與捷警提醒 遇緊急狀況先通報

北捷呼籲，旅客搭乘捷運時，務必注意隨身電子用品使用安全，若發現異狀，應優先通知司機員或站務人員，由專業人員依標準作業流程處置。捷運警察隊也提醒，民眾如遇危險情事，可按下月台紅色緊急通話鈕，或撥打110報案，以確保乘車安全。