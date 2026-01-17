　
國際

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」：中南美洲注意

▲▼受到美國政府停擺影響，全美超過1000個航班遭到取消，旅客為了過安檢大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦航空總署（FAA）已針對飛行員發布「飛航公告」（NOTAM）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期在中南美洲動作頻頻，區域緊張局勢一觸即發！美國聯邦航空總署（FAA）17日緊急發布「飛航公告」（NOTAM），要求所有航空公司在飛越中美洲及部分南美洲領空時必須提高警覺，主因是該地區可能出現軍事行動，甚至面臨GPS信號干擾的風險。

FAA緊急發布60天警告　涵蓋墨西哥、哥倫比亞

根據《路透社》報導，美國聯邦航空總署（FAA）已針對飛行員發布「飛航公告」，提醒範圍相當廣泛，包括墨西哥與其他中美洲國家如厄瓜多、哥倫比亞，以及東太平洋的部分空域。

FAA指出，這項警告從16日開始生效，預計將持續60天。官方強調，由於該地區潛在的軍事活動增加，加上導航系統可能遭到GPS干擾，航空公司必須採取額外的預防措施，以確保飛行安全。

中南美洲局勢緊繃　美軍抓捕委內瑞拉總統引動盪

事實上，中南美洲局勢正處於高度緊繃狀態。川普政府日前在加勒比海南部發動大規模軍事部署，甚至直接對委內瑞拉採取行動，在一場軍事任務中強行抓捕該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

除了委內瑞拉，川普更將矛頭指向其他國家。他不僅多次暗示可能對哥倫比亞採取軍事行動，上週更公開砲轟墨西哥正被毒品集團掌控，放話美軍不排除精準打擊地面目標，以徹底殲滅毒梟。

差點撞上空軍軍機　客機驚險「空中閃避」

軍事行動已對民航飛安造成實質威脅。FAA署長貝德福德（Bryan Bedford）透露，自從美軍攻擊委內瑞拉後，當局一度限制加勒比海航班，造成數百架班機被迫取消。

驚險事件也頻頻發生，上個月捷藍航空（JetBlue）一架從古拉索（Curacao）飛往紐約的班機，在委內瑞拉海岸約64公里處，差點撞上一架美國空軍的加油機。當時這架空軍軍機並未開啟雷達轉發器，迫使捷藍航空客機必須緊急採取閃避動作，才化解一場空難危機。

01/15 全台詐欺最新數據

