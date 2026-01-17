26歲台男赴日當車手　「機票食宿全包」詐400萬落網：全認了

▲26歲台籍男子呂建賢因詐騙在日遭逮捕。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

台灣詐騙集團「輸出國際」的醜聞再添一筆，現年26歲的台籍男子呂建賢去年持短期簽證入境日本，擔任詐騙集團「車手」，涉嫌在長崎縣內連續向兩位民眾行騙，得手400萬日圓（約新台幣80多萬元）。長崎地方法院於15日開庭審理，呂男當庭認罪，坦承自己確實為了賺快錢而淪為詐騙集團的犯罪工具。

以「觀光」名義入境 機票生活費全由詐團包辦

根據《NHK》報導與檢方起訴書，被告呂建賢是於去年透過社群軟體與詐騙集團取得聯繫，稱「日本有騙人領錢的工作」可賺大錢。他隨即以90天「短期停留」的在留資格入境，入境後的機票、食宿及生活費用，全由背後的詐騙集團資助，並待命於東京都內。

偽造「財務經理」證件 停車場取款後轉身再騙

案情指出，呂男在去年10月16日接獲指令，特地從東京遠赴九州長崎市。他先前往指定的公園，領取詐團事先預放在該處的「偽造身分證件」，上頭甚至印有呂男本人的臉部照片。

隨後，呂男假冒「財務部經理」的身分，在長崎市一處停車場與一名60多歲的男性上班族碰面，成功騙走400萬日圓現金。食髓知味的呂男在短短2小時後，又企圖以同樣手法詐騙另一名50多歲的男性上班族，所幸這次並未得手，隨後便遭到警方逮捕。

分工細膩製造斷點 長崎警方：專挑台人當車手

檢方強調，此案具有高度的「組織性」與「分工性」。呂男在取款後，將現金放回公園指定位置，再由另一名負責「回收」的成員取走，企圖製造斷點增加警方追查難度。

長崎警方對此高度警戒並表示，自去年10月以來，長崎縣內接連發生多起持「短期簽證」入境的台灣人擔任詐欺車手的案件。警方懷疑詐騙集團正有組織地利用外籍人士進行犯罪，目前正持續追查背後龐大的跨國犯罪網路。