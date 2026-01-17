賣假學歷判88年！南榮科大前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

▲私立南榮科技大學前校長黃甫九天涉嫌販賣假學歷，去年捨棄200萬保證金逃亡被通緝。（圖／資料照、翻攝自高檢署網站）



記者林東良、黃資真／台南報導

已退場的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），涉嫌在任內期間與妻子吳洛瑜等人，對外販售哥斯大黎加「英培爾大學」假學歷，不法所得高達千萬餘元，受害者遍及政商、學界。台南高分院更一審認定黃甫九天犯下53罪，刑期達88年6月，判決出爐後卻失聯，繳交的保證金200萬元也被沒收，被認定逃亡發布通緝，目前網站上已可以搜到黃本人的通緝照。

判決指出，黃甫九天於2012年11月至2016年8月擔任南榮科大校長期間，利用其校長及教評會主任委員身分，對外宣稱只要付費修課、遠距上課，甚至以工作經歷抵免學分，即可取得英培爾大學學士、碩士或博士學位，若再多付費用還能提早畢業。黃男再透過外籍人士取得空白學位證書與成績單，自行填寫修業年限與成績後交付學員使用，但有人持證書申請任教或升學時被發現是假的，才驚覺受騙報警。

▲黃的通緝照已被公布在高檢署網站上。（圖／資料照、翻攝自高檢署網站）



法院查出，共有64人受騙上當，個別繳交20萬至80多萬元不等，其中不乏知名人士，包括台南市副議長林志展、新任台肥總經理陳右欣等人。台南高分院更一審宣判，黃男涉犯貪污收賄、詐欺共53罪，未合併執行前刑期共88年6月。

然而案件尚未定讞，黃甫九天卻在更一審後人間蒸發，繳納的200萬元保證金遭沒收，台南地檢署並認定他已逃亡，於去年12月12日正式發布通緝。