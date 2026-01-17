　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美對台逆差擴大「真的非常驚人」　她曝台日韓數據：誰的生意划算

▲▼ 行政院長卓榮泰於今（16）日針對臺美關稅談判議題發表談話。（圖／記者李毓康攝） 

▲行政院長卓榮泰於昨（16）日針對台美關稅談判議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

財經網美胡采蘋近日在社群平台分享關於美國貿易逆差的觀察。她指出，2025年1月到10月，美國對台灣的逆差金額大幅擴大，甚至超過1000億美元，相較於日本與韓國的出口表現，台灣在關稅稅率條件不同的情況下，對美出口仍呈現顯著成長。

美對台逆差擴大！胡采蘋：真的非常驚人

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，2024年美國對台灣的逆差為737億美元，但2025年僅計算1到10月，逆差就擴大至1118億美元。這顯示即便台灣關稅稅率雖不如日韓，但對美出口仍大幅擴張。相較之下，去年同期美國對中國的逆差僅1754億美元，台灣的數據真的非常驚人。

日韓出口面臨挑戰　逆差數據縮減

針對日韓部分，胡采蘋分析，美國對日本的貿易逆差在2025年前10個月為532億美元，顯示美國靠關稅降低了對日逆差。而韓國雖有半導體產業，但對美逆差縮減幅度更大，從2024年的659億美元降至471億美元（2025年前10個月）。她認為，韓國似乎更難保住對美出口，但她也補充，因記憶體大漲，韓國最終數據仍需觀察最後兩個月表現。

投資效益比一比　台灣表現最划算

胡采蘋進一步比較投資效益，日本投入5500億美元，保住600多億美元的對美順差，韓國用3500億美元，保住約5、600億美元的順差。反觀台灣，僅用2500億美元投資，就維持超過1000億美元的順差，甚至還拿到半導體資通訊投資，請問誰的生意划算？

因此胡采蘋認為，台灣用20%就能打贏日本、韓國的15%，那麼，台灣要不要保住自己，和日韓站在同樣15%的稅率線上？小學生都知道要怎麼回答這題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭
才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地
台灣人命喪柬埔寨！　另有3台人被抓
新莊男開車失蹤　被發現死在車內
民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除
摩鐵狂歡！淫男抱女友另1手「侵犯女友人2次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

快訊／快來對「學測數A」解答　補教預估五標出爐

馬英九辦公室「放1張珍藏照」還自嘲1句！網笑了：他真的愛周美青

公司尾牙「沒人接唱那魯one」A-Lin傻眼！網笑翻：還沒換零錢

數A網路遊戲入題「中間偏難」　高中老師：均標估降一級分

人生失敗都是原生家庭害的！「馬克信箱」開示：別等父母道歉

學測39人突發傷病　大考中心：水痘、氣胸、慣用手受傷都有

想改買0050「006208的錢要轉過去嗎？」　網見1關鍵...答案一面倒

敲定報到時間！人資堅持「完成1步驟」才能核薪　一票看傻：很無言

民眾黨參選人看板「裝行人號誌上」炎上！本尊道歉：盡速移除

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

舊衞生所活化！首創全時家托落腳瑞穗　花蓮中南區家托中繼站

幕後／鄭麗文親中言論引基層焦慮　若真要見習近平地方要角建議3方案

左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

給獎學金還補助出國！慈大與7高中職策略聯盟　扶持弱勢學子

林口死亡車禍！男騎車猛撞電桿倒地　民眾急報警送醫仍不治

少吃不一定瘦！營養師揭露減重真相：熱量赤字才是關鍵

南韓江原道再爆非洲豬瘟！火速撲殺2萬頭豬隻　全面封鎖管制

2026馬年限定美妝盤點　嬌蘭蜂印瓶、LUSH按摩芭從頭到腳開運發光

花蓮吉安戶政幸福變身　桐花主題結婚登記拍照門面亮相

【挺身而出】女搭車亮刀司機衝前架住　女乘客目擊感恩：很偉大

生活熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

《綜藝大集合》遭爆回收藝人紅包！　民視發聲了

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

尾牙場「沒人接唱那魯one」　A-Lin傻眼網笑翻

「下週寒流週」　專家曝最冷時間

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

醫大生嘲諷兒科、影射唐氏症！陽交大回應

外國人PO數學題「台灣人3秒給答案」　一票人嘆：去美國是天才

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多熱門

相關新聞

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅談判拍板！中國氣炸「堅決反對」　外交部：中國無權置喙

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。中國外交部嗆，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。外交部則反擊，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

自稱是福建人惹議　陳玉珍嗆：台派別用大台灣想法霸凌金門人

川普重返週年民調慘　58%選民認第1年就失敗

川普重返週年民調慘　58%選民認第1年就失敗

台美關稅15%　林佳龍曝「產經界5大老」助建立台灣模式

台美關稅15%　林佳龍曝「產經界5大老」助建立台灣模式

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

川普關稅判決將公布　白宮：備案立即徵10%

關鍵字：

關稅川普台灣逆差胡采蘋Emmy追劇時間

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

春風台74線出車禍！

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

台灣「全球第一國」享232關稅優惠　南韓嚇瘋了

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面