美對台逆差擴大「真的非常驚人」　她曝台日韓數據：誰的生意划算

網搜小組／曾筠淇報導

財經網美胡采蘋近日在社群平台分享關於美國貿易逆差的觀察。她指出，2025年1月到10月，美國對台灣的逆差金額大幅擴大，甚至超過1000億美元，相較於日本與韓國的出口表現，台灣在關稅稅率條件不同的情況下，對美出口仍呈現顯著成長。

美對台逆差擴大！胡采蘋：真的非常驚人

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，2024年美國對台灣的逆差為737億美元，但2025年僅計算1到10月，逆差就擴大至1118億美元。這顯示即便台灣關稅稅率雖不如日韓，但對美出口仍大幅擴張。相較之下，去年同期美國對中國的逆差僅1754億美元，台灣的數據真的非常驚人。

日韓出口面臨挑戰 逆差數據縮減

針對日韓部分，胡采蘋分析，美國對日本的貿易逆差在2025年前10個月為532億美元，顯示美國靠關稅降低了對日逆差。而韓國雖有半導體產業，但對美逆差縮減幅度更大，從2024年的659億美元降至471億美元（2025年前10個月）。她認為，韓國似乎更難保住對美出口，但她也補充，因記憶體大漲，韓國最終數據仍需觀察最後兩個月表現。

投資效益比一比 台灣表現最划算

胡采蘋進一步比較投資效益，日本投入5500億美元，保住600多億美元的對美順差，韓國用3500億美元，保住約5、600億美元的順差。反觀台灣，僅用2500億美元投資，就維持超過1000億美元的順差，甚至還拿到半導體資通訊投資，請問誰的生意划算？

因此胡采蘋認為，台灣用20%就能打贏日本、韓國的15%，那麼，台灣要不要保住自己，和日韓站在同樣15%的稅率線上？小學生都知道要怎麼回答這題。