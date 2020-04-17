黃智賢酸華航快改名「千萬別等」：改「台灣」更像地區性航空

▲華航。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

近期華航因是否改名受到外界熱議，對此，名嘴黃智賢說，要改名「快！千萬別等！」民進黨不要再假裝有人阻礙，有人攔著你了。她更說華航改名為「台灣航空」，不就更像是地區性航空？

華航改名爭議持續，黃智賢17日在臉書則說「華航改名 ，快！」她直指，行政院長蘇貞昌不爽華航運口罩時，露出China Airlines的名稱，於是下令要華航「不要來湊熱鬧」，要展示國旗和Taiwan Can Help（台灣能幫忙），以免功勞被中國大陸給搶走。她嗆蘇貞昌，沒有常識，不知道機身上的名稱，是不能隨意改的，「但台獨顯然控制了地球」，一切遊戲規則，他說了算！

黃智賢表示，民進黨可能不知道，這一波華航的去中國化，不會有人攔著他們，所有人都引頸期盼，兩岸高度一致呢？她說明，華航改名牽涉全世界航權、各種合約要重新簽約談判，也牽涉機場的時間帶等等，但這些都無法壓抑台獨一顆火熱，要去中國化的心。

黃智賢指出，中國大陸的中國國際航空，英文名字是Air China，台灣的華航，英文名字是China Airlines，只要華航一改名，中國大陸當然順理成章，接受China Airlines這個名字，而照ICAO規定的航空編碼，台灣是跟中國一塊的，所以，如果華航改名為「台灣航空」，不就更像是「地區性」航空？廈門航空、四川航空、台灣航空...「非常一致」。

黃智賢最後更說，華航雖然是股票上市公司，但官股可以完全掌控。交通部是可以直接指揮的，所以只要民進黨執政一次，華航就會從上到下、由裡到外被綠化一次。她更要民進黨，「趕快做，不要光說不練」，反正台灣所有跟中國連結的人事物，都一一下手剷除，也不差這一樁，「不要再假裝有人阻礙、有人攔著你了」。

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