破5萬連署！華航正名登CNN　分析師曝「改品牌名」就好：現在是最佳時機

▲華航正名連署。（圖／翻攝Change.org）

記者張方瑀／綜合報導

「中華航空」改名爭議持續，請願網站上要求將華航正名為「台灣航空」的連署人數，也已經超過5萬人。CNN特別訪問航空分析師指出，其實只要改變「品牌名稱」即可，實行起來困難不不大，而且現在就是改變的最佳時機。

CNN在17日報導，台灣近日透過中華航空運送醫療物資到全球各地，不過也越來越擔心不清楚兩岸關係的人，會將「China Airlines」與中國大陸連結，被誤會是中國大陸捐贈物資，因此要求華航正名的聲浪不斷，2個月前在請願網站「Change.org」的正名連署，也已經有超過5萬人支持。

新加坡航空分析師索比（Brendan Sobie）向CNN表示，如果正名得到批准，實行的困難度也不會太高，只要改變「品牌名稱」而無須改變登記的公司名稱，這也能降低航權改變的複雜性，「當然在市場行銷的角度來看，這還是一個艱鉅的任務。」

索比也指出，隨著疫情造成航空公司結構與航班調整，也許現在就是改變的最佳時機，「這為中華航空提供了一個有趣的機會，讓它考慮在危機過後準備恢復航班之際，做出其他戰略調整或改變名稱，現在追求這個目標是有意義的。」

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