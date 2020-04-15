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為華航正名槓上立委！林佳龍怒駁「沒道理」：成本是其次

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▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空近日協助我國輸送口罩等防疫物資至歐美、新南向等國家，卻因名稱被外界誤會是中國大陸援助。今日立委洪孟楷質疑，改名成本約11億元，防疫期間不應操作政治議題，交通部長林佳龍怒駁「我覺得你講的沒有道理」，他表示，改名成本是其次，如果社會大眾、立法院有共識，行政院有預算編列，就應該努力尋找出路。

立法院交通委員會今日邀請林佳龍列席報告，並備質詢。立委洪孟楷質疑，沒有一個國家這麼「白目」，收到台灣的緊急醫療物資或口罩，還誤以為是來自中國的援助，若真是如此就是官員失職，聯繫半天還被誤會。

請繼續往下閱讀...

洪孟楷表示，華航改名牽涉航權，恐造成機場時間帶必須重新分配，對公司營運穩定性造成嚴重影響，航班異動也會造成旅客不便，包括變更國際航空運輸協會代碼、銷售系統、機身塗裝、申請換發各項證照等，背後成本至少11億元起跳。

▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍支持華航正名須由大眾凝聚共識。（圖／記者林敬旻攝）

洪孟楷表示，不應該在防疫期間操作政治議題。對此，林佳龍罕見怒駁「我覺得你講的沒有道理」，他表示，改名成本是否高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，強調成本是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。

立委邱顯智表示，瑞士國航其實也改名三次，他建議，可以成立台灣航空的控股公司，收購華航後再分配航線。林佳龍表示，國際政治很現實，只要國人支持走出去，就應該努力想辦法，不要讓打壓我們的人代表我們，「有些人一開始就反對，找一堆理由，並不是好的態度」。

▲▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨日前推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

華航日前協助運送醫療物資時，掛起中華航空字樣布條引發爭議，行政院長蘇貞昌14日表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，「但讓我們國家的航空公司標示台灣，確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」

事實上，改名沒那麼簡單，背後還牽涉到航權議題。航空界人士指出，每個國家的航約簽訂都不太一樣，要看當下諮商的狀況，有些航約談的時候，就會直接指定是由哪家航空公司來飛，如果真的改名，許多航約全部都要重新修訂，「改名後還能繼續承接華航航權繼續飛？」都是問題，實際的成本或損失根本算不出來。

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