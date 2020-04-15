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藍委提「華航自付正名成本」遭撤案！綠委轟：言之過早的政治議題

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▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲交通部長林佳龍於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中華航空近日協助輸送口罩至歐美、東南亞等國，外界擔憂會被誤以為是來自中國大陸的援助，認為應改名為台灣航空。國民黨立委洪孟楷今日提案要求，交通部不可補助華航改名，避免浪費公帑，引發激烈討論，有立委認為是「言之過早、政治議題」，最終交委會決議撤回提案。

洪孟楷今日於立法院交通委員會提案，他表示，華航正名成本至少10億元，為避免全民買單，提案要求未來若涉及「華航更名」所衍伸一切成本支出，中央政府不得予以預算經費補助，以免浪費公帑。

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交通部長林佳龍表示，對於提案予以尊重，畢竟即使未來要編列經費補助，也必須通過立法院審核，因此仍交由立法院委員會決議。

▲▼國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨日前推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

其他立委則多依據黨派分為兩大派，民進黨立委范雲表示，許多民眾希望華航更名，甚至希望交由全民買單；立委林俊憲表示，大家都心知肚明，這是政治議題，不是公司治理問題，成本不是重點，重點是要不要改名，若任意通過這個提案，等於委員會為個別委員立場背書。

立委許智傑表示，若是民間公司當然不用考慮太多，但華航許多任務都是與國家有關，不是一般的公司，全民若有共識，交通部適當的給予預算協助也不為過，沒必要現在自我設限。

立委陳素月表示，這是政治議題，近日口罩外交成功，卻因為華航名稱被誤會是中國，「吃虧吃很大，基層民眾都希望改名」，改名路途很長，還沒走到預算討論問題，此提案是「司馬昭之心，路人皆知」。

▲▼華航。（圖／翻攝自林佳龍FB粉專）

▲華航協助口罩外交成功。（圖／翻攝自林佳龍FB粉專）

立委何欣純表示，目前還沒達到全民共識，現在就討論未來的事情是言之過早，在這之前還有航權談判等，必須分階段執行。立委劉櫂豪表示，國家因為政策目的，本來就可執行相關預算挹注，且華航若是一般上市公司，也沒必要提此提案討論。

時代力量立委邱顯智表示，華航董事、監事幾乎都是由交通部、行政院等官員擔任，明明是台灣的航空公司，名稱卻是「China Airline」，大多數國人都覺得很荒謬，加上現在是關鍵時刻，國際社會對台灣非常支持與友善，沒必要自我宣稱是China，還提案綁手綁腳，正名絕對有必要。

▲▼荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

國民黨立委則多有不同意見，立委許淑華表示，華航是上市公司，本應自負盈虧，即使最後決定改名，也不該由中央補助；立委傅崐萁表示，上市公司改名應由股東會決議，通過後理應由公司支付費用；立委陳雪生則表示，目前兩岸關係緊張，節骨眼上不該調整這種敏感議題，應聚焦在防疫、經濟振興。

經過一番討論後，林佳龍允諾會尊重華航股東會議決定，也會依照公司治理原則進行，主席李昆澤宣布「撤回提案」。陳雪生也補充說到，暫時不要涉入政治議題，先把防疫做好比較重要。

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