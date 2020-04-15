吳怡農「粉紅襯衫口罩」現身立院　華航中文不改英文翻譯當然有問題

▲吳怡農穿粉色襯衫、戴粉紫口罩力挺18歲公民權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管參選2020立委失利，但「壯闊台灣」發起人吳怡農並未閒下，15日身穿粉紅色襯衫、戴粉紫色口罩，到立院參與「18歲公民權推動聯盟」記者會，他表示，口罩最重要是防止傳染，還稱自己「本身喜歡粉紅色」。

至於華航改名議題，吳怡農則說，只要願意解決，相信都找得出辦法，目前最急迫是送物資到國外，可能造成別人對我們身分的誤解。

吳怡農15日以「壯闊台灣協會」發起人身分出席記者會，力挺公民權下修。他強調，18歲公民權已是社會共識，立院各黨派也表達支持，因此相關修憲法案應獨立、優先處理，希望推動公民複決綁2022選舉，壯闊台灣也會以公民團體的角色來監督113位立委對此案的態度。

被問到近期「爆紅」的粉紅色口罩，吳怡農笑說，口罩最重要還是防止傳染，只要能達成目的就好，「我本身是喜歡粉紅色。」

至於華航改名議題，吳怡農表示，華航中文名字就算不改，英文翻譯當然都知道有問題，但反觀中華電信就翻為「Chunghwa Telecom」，只要願意解決，相信找得出辦法。

吳怡農說，現在最急迫的是送物資到國外，可能造成別人對我們身分的誤解，也許有其他航空公司、其他飛機作為選項。