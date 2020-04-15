華航機身彩繪「珍珠奶茶」　林佳龍：盼大眾集思廣益「讓台灣走出去」

▲交通部長林佳龍於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國近日發起「Taiwan can help」活動，輸送口罩等防疫物資至有需要的國家，然而因為中華航空名稱關係，外界擔憂會被誤會是中國口罩。交通部長林佳龍表示，華航已開始研究，如何避免識別混淆，未來不會再掛上有疑慮的標示。

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林佳龍日前於社群軟體貼出3張圖片，寫下「邀請大家彩繪機身，你喜歡哪版？」彩繪包括地瓜搭配珍珠、彩虹；全機塗為珍珠奶茶；綠、紅、藍條紋色彩等。

▲林佳龍貼出飛機機身彩繪圖。（圖／翻攝自Instagram／林佳龍）

林佳龍今日出席立法院交通委員會前接受媒體聯訪，他表示，這些都只是各界的創意，希望社會大眾集思廣益，一起思考如何讓台灣走出去，只要方向對、有共識，就應不分朝野一起努力。

林佳龍表示，華航會尊重客戶，並已開始研究，如何避免識別混淆，未來不會再掛上有疑慮的標示，考慮如何在航權最小變動的狀況下改變，聽取各界意見後並列入評估。

針對網上近期發起的多種「計時器」活動，林佳龍表示，只是在博取網路聲量，聽聽看看就好，不必太過拘泥用什麼計時器，對台灣而言是全民關切的問題，就應該努力走出一條路來。

▲林佳龍貼出飛機機身彩繪圖，這三張分別是珍奶、台灣地圖還有茄芷仔。（圖／翻攝自Instagram／林佳龍）



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