華航改名恐遭大陸「斷航報復」　陳柏惟：要斷就斷

▲台灣基進黨立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

華航改名議題持續延燒，台灣基進黨立委陳柏惟15日表示，絕對支持華航能正名，甚至應該要中斷與大陸的航線；至於改名是否會遭大陸斷航？他表示，「要斷就斷吧」。但陳柏惟說，實際執行面上，政府仍要凝聚民意後才有辦法推動改變，如果冒然改名恐導致航權談判變得困難。

台灣近來開始展開「口罩外交」，但運送物資透過中華航空，其上掛有「China Airlines」字樣，引來外界擔憂會被大陸吃豆腐。針對改名議題，交通部長林佳龍15日在立法院表示，改名成本是否高，端看國人對「台灣代表台灣或是中國代表台灣」的重視度有多少，成本是其次，重點是要有台灣的識別，避免世界誤會，讓打壓台灣的國家代表台灣。

陳柏惟15日表示，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為大陸籍航空，這次口罩援外風波正是因此而起，當然贊成要正名；且華航具有半官方性質，與大陸的交流應能免則免，若改名造成與大陸斷航，「那要斷就斷」。

但陳柏惟也說，雖然主觀上百分百支持正名，但華航改名影響甚大，客觀評估要完成並不容易。陳說，首先航空公司改名需要國際民航組織（ICAO）同意，但ICAO被大陸把持；此外，改名後也會面臨航權重新談判、大陸航線被迫停飛的問題。

陳柏惟指出，對於華航改名國內仍有不同意見，加上華航可能面臨重大損失，政府都需綜合思考，要凝聚民意後才有辦法推動改變。

