華航正名影響航權？邱顯智闢謠：別再「看中國臉色行事」

▲華航協助運送物資，但「China Airlines」名稱引發改名爭議。（圖／翻攝自外交部twitter）

記者李宜秦／台北報導

華航正名決議案已被列入17日行政院會討論事項，時代力量立委邱顯智表示，更名成本約10億元，為華航營業額的0.73％，且更名不需重新簽署航權，國際代碼也不需要變更，他強調，「不能老頂著中國（China）的名號，我們是台灣（Taiwan）！要繼續讓國家航空看中國臉色行事嗎？」

邱顯智今（16）日在臉書表示，時代力量黨團主張，要求交通部規劃短中長期的正名計畫，短期可先從CHINA塗裝極小化、加註TAIWAN、更改英文譯名來做，中長期再來推動徹底的正名計畫。

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邱顯智表示，更改塗裝一架飛機約5至20萬美元，以華航目前88架飛機來說，最多是新台幣5.3億元；其餘成本以最寬鬆估計為一倍，總計約10億多，以華航過去幾年接近1500億的營業額，這個成本約佔0.73%，絕非完全不可承受。

▲邱顯智貼出「華航正名謠言破解」。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

邱顯智表示，航權是由「國家之間」或「機場之間」來簽署，根本不涉及哪間航空，過去英國航空與伊比利航空合資成立IAG，航權也不需要重簽；瑞士航空、十字航空也都曾更名或繼承，航權也未受影響。

此外，國際代碼部分，無論是IATA或ICAO的代碼，都只是方便辨識，未必要與正式名稱有關聯，例如長榮（EVA Air）IATA代碼是BR、緬甸航空（Myanmar Airways International）ICAO代碼是UBA。因此華航更名不需要重簽航權、變更國際代碼。

邱顯智表示，華航官股超過5成，卻有約四分之一的營運被把持在中國手上，他直言，華航這種過度倚賴中國的經營策略，始於2009年的馬政府，但是中國的政治與系統風險這幾年不斷提高，「我們要繼續讓自己的國家航空，看中國的臉色行事嗎？」