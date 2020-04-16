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20、21日武漢「類包機」額滿了！　陸委會：兩架次共460人

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▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲因應新冠肺炎疫情，政府於3月29、30日啟動第一批類包機接返滯留湖北民眾。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

預定4月20、21日從上海起飛，接返滯留湖北台灣人的「類包機」額滿。據陸委會發言人邱垂正16日下午最新說法，就海陸兩會掌握，目前兩架次各230人，共460名旅客已經報名額滿，未來也將視搭機報名情況，考量是否繼續安排定時定點航班接返。

據了解，4月8日武漢市解封後，加以湖北省其他城市有返台需求、向政府登記的滯留台灣人仍有700多名，因此經海基會協處、中央流行疫情指揮中心拍板，循前次「類包機」模式，再安排4月20、21日兩架次從上海起飛的華航專機，接返自行前往搭機的台人。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正指出，目前經了解，兩架次班機報名都已經額滿，各為230人次，至於交通狀況，由於武漢於4月8日解除交通管制措施，逐步恢復鐵公路和城市間客運、航班運行後，滯留民眾前往上海的交通應該會比較順暢，「加上這次公布航班時間比較早，提供民眾更多時間來準備。」

對於民眾的需求，他說，政府會持續透過相關管道提供協助，後續也會看搭機、報名的情況，考量是否繼續安排定時定點航班接返。

據了解，今天下午2時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上，表示目前掌握到的人數大概是228人和224人，總共452人會搭機返台。後該一名額到了陸委會下午4時召開例行記者會時，被證實已經額滿。

陳時中說，返台國人都必須集中檢疫所隔離14天，密切觀察健康情形，期滿才能出關。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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