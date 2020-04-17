全球215萬確診破14萬死！川普發「3階段解封指引」　新加坡破4000人染疫

▲川普向各州長宣布聯邦政府推出新的防疫指引，規劃出解封的步驟及大致框架。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至17日上午7點，全球累計185國突破215萬例確診、14萬人死亡；過去24小時新增近11萬例確診、近1萬人死亡。美國確診人數逼近67萬例、3.2萬死，總統川普仍宣布疫情高峰已過，並發布新的政府指引，包括3個解封階段，希望疫情輕微的部分州能趕在5月解封。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，全球確診人數為215萬2647例，死亡人數為14萬3802死；美國確診人數66萬7225例，死亡人數3萬2868，確診病患的致死率為4.92％，全國篩檢人數達340萬1064例。

川普周四（16日）在電話中和各州長宣布，聯邦政府已經推出新的指引，裡面有逐步解封的3個階段，而州長們可以依據各州情況「量身剪裁」該州的解封政策。川普一改3天前的強硬態度，不再毫無根據地強調總統才有解封權力，而是讚美州長們都是可靠的人，「你們自己下決定」。

解封指引第一階段為，學校、公司行號和酒吧仍維持關閉，各大集會場所包括部分餐廳，在遵循嚴格的社交距離政策下得以開放營業。二三階段則是逐步開放。

▲新加坡要求民眾保持1公尺距離。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）仍在靜養中，暫代一切職務的外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，以英國現況（10萬4145例確診、1萬3759死）而言，若現在開放將會是最糟糕的情況，不但無法恢復正常，還會引發第二波疫情，因此下令延長居家禁足令3周，到5月中再依據疫情行事。

拉布受訪時也提到，等待疫情過去之後，中國必須回答疫情到底如何爆發，以及中國政府在疫情最初是否有能力遏止事情發生等問題。

亞洲方面，日本首相安倍晉三16日宣布全國進入緊急狀態，目前累計8626例確診、178死。新加坡過去24小時新增728例確診，再度創下單日新高，其中654例都是外籍移工宿舍的工作簽證持有人、26人是住在宿舍以外的工作簽證持有人、48人是本地社區感染病例，總人數已達4427例。