快訊／再槓WHO動作慢！　川普怒質問：為何忽略台灣示警電郵？

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者袁茵／台北報導

面對世界衛生組織（WHO）指控，台灣並未提出「人傳人」警告，中央流行疫情指揮中心日前公布電子郵件內容，衛生部長陳時中也反問「如果這不是警訊，什麼才是警訊？」事隔多日，美國總統川普也在台灣時間17日質疑，為什麼WHO忽視了台灣的示警電子郵件？

美國總統川普在台灣時間17日於推特發文，引述胡佛研究所（Hoover Institution）研究員陳仁宜在福斯新聞（Fox News）的3點質疑，「為什麼WHO忽視台灣12月底提及病毒可能人傳人的示警電子郵件？」為什麼世界衛生組織在1、2月新冠肺炎於全球擴散時，資訊多項不精準或具有誤導？為什麼世界衛生組織等了這麼久，才採取果斷行動？





▲美國總統川普質疑，世界衛生組織（WHO）為什麼忽視台灣示警電郵。（圖／翻攝自川普推特）

關於台灣12月底的示警電子郵件，陳時中在11日記者會中公開2019年12月31日我方去信WHO電子郵件，並且用英文唸出書信內容。

陳時中指出，當時我方在網路上掌握中國大陸武漢市有7例非典型肺炎（atypical pneumonia）但並非SARS，且病患正在檢查並接受隔離治療，把相關情報通報至WHO的IHR（國際衛生條例）系統中。

▲陳時中在4月11日疾管署記者會中，公布12月底寄給WHO的示警電子郵件。（圖／攝影中心攝）

陳時中說，內文特別提及「非典型肺炎」，尤其「病患已進行隔離治療」，公衛專業人員或醫師看到此接能明白什麼樣的情況需要「隔離治療」，進一步可以研判該等病例有「人傳人」的可能。陳時中也提到，我國當時尚未有病例，「明示」該疾病已人傳人才是「誤導訊息」。

陳時中重話抨擊，WHO的情況比較貼切的說是「內行人說外行話」，若說「隔離治療」這樣的訊息不是警訊，什麼情況才是警訊？

陳時中進一步質問，不是會員國的台灣已經告訴WHO，身為會員國的中國有沒有和IHR說？如果沒有，「這不是隱瞞什麼叫做隱瞞？」如果有講，更要反問WHO「這不是失職什麼叫做失職？」他呼籲，對這事情要坦誠以對、積極處理後續相關事情，不要轉移焦點也不要一錯再錯。

電郵全文：

News resources today indicate that at least seven atypical pneumonia cases were reported in Wuhan, CHINA.

Their health authorities replied to the media that the cases were believed no SARS; however the samples are still under examination, and cases have been isolated for treatment.

I would greatly appreciate it if you have relevant information to share with us. Thank you very much in advance for your attention to this matter.

Best Regards

中文翻譯：

根據今日新聞媒體報導，中國武漢至少有七起非典型肺炎病例，當地衛生當局回復媒體表示，這些病例並非SARS；不過，檢體仍在檢驗中，且病例已被隔離治療。

如果您有相關訊息可以與我們分享，我將非常感激。

先感謝您對這事件的關注。

▼示警電郵內文。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）