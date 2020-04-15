卓榮泰支持蘇貞昌　華航改名「先改外觀」





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，陸續由華航送至歐美，但華航上「China Airlines」字樣挨批會被誤認為中國的航空公司，「華航正名」連署活動也因此展開。行政院長蘇貞昌表示，華航運物資上已有TAIWAN CAN HELP、國旗，應該多標註台灣，不必太宣傳自家公司。民進黨主席卓榮泰15日受訪時表示，支持蘇貞昌先改外觀的做法，華航正名運動可以依序漸進處理。

卓榮泰表示，很感謝華航同仁這段時間，無論是包機或是口罩遞送上的努力，為國家做了必要的工作跟國民外交。華航正名問題存在已久，這次不只是國內，國外也討論，凸顯的是台灣跟中國的不同，至於怎麼解決，行政院跟立法院會有充足討論。

卓榮泰強調，支持蘇知昌先改外觀的作法，再來討論國內稱呼，至於最重要問題是保護航權，在此三原則下，依序漸進處理這個問題。送出去的口罩是台灣人辛苦做出來的，要讓世界友人看的出來口罩來自台灣，口罩是台灣而出，就要以台灣為名，台灣的形象要出來，相信華航會做很好。

另外，針對新加坡總理夫人何晶以「ERRR、GOOD SHOW」回應台灣送口罩引發爭議，卓榮泰說，新加坡政府跟人民與台灣是長久密切合作情誼關係，這次台灣狠關心新加坡疫情，也會盡力協助包含新加坡在內需要幫助的國家，大家都是基於善意，所有心力應該放在防疫，台灣與新加坡的友誼不會因為這段時間的言語討論而改變。