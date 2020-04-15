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視察口罩販賣機　黃珊珊：夢想是藥局門口擺一台

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▲▼ 黃珊珊表示，她的夢想是，在藥局門口擺一台口罩販賣機。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊表示，她的夢想是，在藥局門口擺一台口罩販賣機。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

實名制口罩販賣機上路後，引發不少風波。台北市副市長黃珊珊15日下午前往信義健康服務中心，視察口罩販賣機販售狀況。黃珊珊受訪表示，她的夢想是是，藥局門口擺一台販賣機，藥師只要負責補貨就好了。

黃珊珊指出，前兩天在休息，但看到一些狀況，因此前來察看，目前一天可以賣到1000多份，開賣首日販賣機一台配置80份，現在則是230份，所以補貨不用那麼密集，速度效率高，推到其他行政區。

黃珊珊也說，智慧城市行動計畫裡面，提供機台技術，拆帳手續費是北市付，她還開玩笑說，如果量大的話，以後可以發投票通知單，「里幹事挨家挨戶的發，為什麼不嗶一下，領走家裡的東西？」她還說，設備好的話，以後放里辦公室，嗶一下就可以領柚子。

黃珊珊提到，有老人卡、學生悠游卡，不用每個人排隊造冊，實名制的東西加上電子支付，可以廣泛用在區里，販賣機不是什麼偉大的技術，剛好前陣子在做學校販賣機，就是在測試現金支付跟實名制，是同一套技術，只是之前是悠遊學生證，現在是健保卡。

黃珊珊強調，中央也很幫忙，目的是減少藥師負擔，資安跟個資保護做好，非常複雜技術做好，做得很完整，試辦結果跟中央做報告，各行政區要怎麼排序，志工要訓練、資訊局要能夠控制，有什麼問題就修正。

她也透露，「我們的夢想啦，假設很好很好的狀況，真的藥局也不用累了，藥局門口擺一台就可以了」，藥師只要負責補貨就好了。

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