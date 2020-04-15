基隆從美返台一家4口居家檢疫亂跑重罰170萬喊冤　市府霸氣「12字」神打臉

▲ 基隆市衛生局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一家四口3月19日從美國返台後居家檢疫，其中婦人出現症狀到醫院採檢，還沒等到結果出爐，隔天和媳婦、2名孫子自行前往台北住處並搭計程車就醫，事後確診，婦人的丈夫經檢驗後也確診了，衛生局重罰一家170萬元。婦人透過律師發出聲明，指過程都有主動與衛生局、1922聯繫及回報，不服裁決，收到行政處分書時，一定會提出訴願。對此，基隆市府表示，「犯證確鑿，屢勸不聽，依法開罰」。

基隆市衛生局表示，案209年約60歲的老婦人3月19日和媳婦、2名就讀幼稚園的孫子從美國返台，在基隆市居家檢疫，3月21日她因體溫稍高、喉嚨痛，被安排到衛福部基隆醫院篩檢。婦人因想轉移檢疫住所到台北住家，並在台北就醫，還沒等檢驗報告出爐，3月22日一家四口就搭計程車到台北就診、居家檢疫。

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衛生局長吳澤誠指出，經評估移動路徑、後續影響狀況，依法重罰婦人100萬元、媳婦70萬元。媳婦3月22日已違反規定，直到3月25日才再度受居家隔離管制，有3天空窗期未管制，以48小時以上至72小時裁罰基準，開罰70萬元；確診婦人已有症狀，仍在72小時內私自違規外出，採以最高重罰100萬元；另外2名孫子因未滿14歲，依法不罰，僅給予行政指導及警告。

衛生局表示，婦人確診為案209後，已經立即對媳婦、2名孫子、計程車司機、同住的小姑、丈夫全數採檢送驗，最後丈夫結果呈現陽姓，為案246，其餘皆為陰性，確診的兩夫妻就醫篩檢不到5小時就得知確診，婦人救回一條命已經痊癒，目前在醫院接受隔離，等待三採結果才會出院。衛生局則已經開立行政處分書，必須在7天內繳清罰鍰，婦人一家則由律師代出面喊冤，認為攸關性命也通報相關單位，不滿開罰將提出申訴。

婦人透過律師發出聲明表示，她21日開始有咳嗽症狀，請媳婦打1922與基隆市衛生局聯絡，到醫院做完篩檢後，22日開始發燒、咳嗽，連絡衛生局後才到台北醫院就診，23日也有持續通報，直到25日她與媳婦均在台北的醫院住院診療隔離並接受檢疫管制，但衛生局為避免遭受輿論壓力，對此過程全部未提，以她們「私自轉移檢疫診所」來卸責，實在無法認同。

聲明指出，婦人發病當下嚴重咳嗽、呼吸困難，家中還有兩名幼兒暴露在家庭群聚感染的風險，衛生局卻要她們待在家等篩檢結果，事後還將責任全部推卸給市民，只想用最高罰額來向大眾宣示防疫決心，轉移民眾的輿論壓力，做法令人無法苟同，收到行政處分書時，一定會提出訴願。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，該名個案沒有遵照就醫規定，基隆衛生局已經予以處分，至於是否造成防疫破口，莊人祥則說明，個案到台北是搭乘計程車，司機應該都有配戴口罩，衛生單位會追蹤了解，目前為止沒有後續個案被感染。

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