守住台灣！指揮中心「86天沒休假」：這波又急又快...13天全球火速飆100萬確診

記者許凱彰／台北報導

新冠肺炎在全球不斷蔓延，從4月3日至15日，短短13天內就暴增了100萬例的確診。指揮中心開設3個月，自1月21日首宗確診案例出現後，指揮中心至今連續85天沒日沒夜地守著檢疫大門，目前台灣確診控制在400例內，累積395例，其中有6人死亡。

指揮中心指揮官陳時中在15日的記者會表示，整體世界疫情仍然非常嚴峻，還記得在4/3整體確診人數剛破一百萬，到15日約12、13天全球已經破了200萬，那時死亡人數五萬多人現在達到12萬多，「這波來得又急又快，當然我們會持續的注意。」

請繼續往下閱讀...

▲指揮中心至今已經86天沒有休假。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

根據指揮中心統計數字，台灣的確診個案中，有340例境外移入、55例本土病例，累積共395例，確診個案其中有6人死亡，137人解除隔離，其他個案仍持續住院隔離中。

指揮中心也再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。