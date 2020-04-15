羅一鈞看護國神文睡不著！清晨5點line疾管署群組「感謝鄉民即時掌握」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心上週公布去年12月31日寄給世衛組織（WHO）電子郵件全文，內容提醒武漢發生不明原因肺炎。指揮中心發言人莊人祥今（15）日記者會進一步還原當時狀況，有防疫醫師轉貼PTT網友PO文談及此事，時任疾管署發言人的副署長羅一鈞睡不著覺，凌晨5點多看到相關訊息隨即著手查證，署內當天一早就動起來通知陸方以及WHO。羅一鈞受訪指出，PTT本就為蒐集民眾輿情重要管道之一，並感謝PTT鄉民即時掌握，相關截圖也為事件留下證據。

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▲▼去年12月31日有網友在PTT貼出武漢不明原因肺炎公告後，醫療應變組副組長羅一鈞覺得不對勁並通報，隨即展開一連串的防疫作業。（圖／翻攝PTT）

面對世界衛生組織指控台灣並未提出「人傳人」警告，指揮中心日前公布電子郵件內容，並表示內文提及中國大陸有「非典型肺炎」且患者「隔離治療」，指揮官陳時中甚至反問「如果這不是警訊，什麼才是警訊？」。外界好奇相關資料來源，發言人莊人祥今（15）日透露資料來源是PTT網友的發文。

羅一鈞受訪時表示，值發言人期間本就會早起看輿情，當天5點多起床看到一名早睡早起的防疫醫師在署內工作群組發布從PTT看到的武漢肺炎訊息，他隨即也上PTT瞭解情況。

這一看發現相關截圖內容包含衛健委給醫療機構的公告以及微博貼出大陸醫師說法，發現醫院有不明肺炎群聚，也有檢驗報告流出，羅一鈞苦笑說「就無法睡覺了」，經一段查證後把相關訊息再傳入交代事情用的署內群組。

▲網友貼出武漢市衛健委公告。（圖／翻攝PTT）

羅一鈞回想，當天上午8點多即請同仁發信給陸方查證訊息真假，另一方面也和世界衛生組織（WHO）IHR窗口發訊說明並盼對方分享疫情訊息，後來在下午1點多看到武漢市衛生健康委員會發布新聞稿，隨後於下午2點例行疫情記者會與國內媒體說明。

當時武漢市衛健委揭露的訊息為「近期當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉。臨床表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，呈雙肺浸潤性病灶，大部分病例為武漢市江漢區華南海鮮城經營戶，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染。」

同日晚間6時，疾管署即由署長周志浩率領兩名副署長召開記者會，宣布對武漢的直航班機做登機檢疫。

羅一鈞說，評估當時許多狀況不明，但外流檢驗報告可以看到「疑似SARS陽性」，醫院貼公告提醒注意感染控制，還有病人住在隔離病房、感染不明原因肺炎，令我方十分憂心「人傳人風險」，為了加強監測並確實掌握武漢來台旅客狀況，從當天晚上開始就針對武漢直航班機檢疫。

▲因應武漢不明原因肺炎，12/31疾管署長周志浩率兩名副署長說明防疫因應做為。（圖／記者洪巧藍攝）

這篇PTT的PO文也被網友認為是「護國神文」引發熱議、朝聖不斷。羅一鈞解釋，PTT本來就是蒐集民眾輿情重要管道之一，包含去年中國大陸鼠疫爆料、疫苗疑問等，都有很多鄉民討論引發輿情效應，所以他們都會進行瞭解。

他也特別感謝PTT鄉民即時掌握，截圖並留下證據，特別是陸方在事件發生後不久把相關訊息全部刪除，這也讓當時很多資訊得以留存。

▲▼0411指揮中心記者會由指揮官陳時中公布電郵內文。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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