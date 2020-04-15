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馬辦狂喊「發現金」 政院狠嗆：不想重蹈馬英九覆轍！

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▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊各產業經濟發展，包含前總統馬英九等藍營人士狂喊「發現金紓困」，馬辦15日再強調現金紓困才接地氣。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回擊狠嗆，政府不想重蹈當年馬英九的覆轍。

馬英九辦公室15日表示，新冠肺炎對經濟的傷害遠超過金融海嘯，立即性的現金紓困才能直接幫助經濟受創嚴重家庭，「跟發現金相比，哪種方式較能實際幫助民眾？隨便問一個路人就可得到答案。」

對於馬英九狂喊要發現金，Kolas 強調，政府有發現金，就等立院通過特別條例。目前發現金的額度超過1000億，比馬英九時代發的「消費券」還多；發放的對象包括艱困企業的員工、各式自營業者、藝術文化工作者、農漁民、中低收入戶等。但亟需立院盡速通過特別條例修正案與特別預算，人民正在等待。

Kolas 批評，「我們有發現金，但不認同無差別、一次性的發現金，過去馬總統執政無差別發放的『消費券』成效不彰，結果多方證明效果不如預期，發完後並未帶動經濟復甦，我們不想重蹈覆轍。」

Kolas 強調，目前政府的紓困方向是要把錢花在刀口上，讓真正需要幫助者度過難關，並且保住大家的工作，除了可以先領到救急救窮的紓困補助，還要留得青山在。政府要協助民眾保住工作、撐住企業，才能繼續面對經濟衝擊為每個家庭帶來的挑戰。

事實上，面對國民黨狂喊發現金，經濟部長沈榮津近日就指出，現階段產業遇到的最大問題是民眾減少外出、無法消費，導致業者現金收入差，進而沒辦法支付相關包含房租、員工薪水、水電費等費用，讓業者面臨是否放無薪假、暫時停業的抉擇困境。整體來說，內需服務業最大的問題在客人無法上門導致的業者資金周轉不靈。

沈榮津說，政府要補助企業，讓企業繼續營業，也要保住就業，讓員工薪水繼續領，這之後才能保住消費，若企業不保、員工失業，就算拿到政府發現金、消費券也沒有用，因為你還是失業，目前政府設法幫產業解決資金短缺的問題，幫助企業怎麼樣解決資金短缺才要緊。

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