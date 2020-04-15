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雲端最前線／「譚德塞慘了」川普停止金援WHO

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新聞節目中心／綜合報導

譚德塞慘了！因為新冠肺炎（COVID-19）嚴重衝擊美國，總統川普宣佈暫停資助世衛組織（WHO）。川普在記者會上指出，將會檢視WHO嚴重的失職行為，以及隱匿新冠肺炎擴散疫情的情況，期間將會停止對WHO提供資金；同時間台灣廣告登上紐約時報引發回響，譚德塞接下來還得面臨全球連署罷免。《雲端最前線》15日邀請立法委員陳玉珍、立法委員范雲、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

政府祭出大筆預算，協助受創產業、個人紓困，但就有立委發現，條件太過嚴苛，企業申請貸款要填21份文件，核准率更不到三成，形同看得到、吃不到。國民黨主張「發現金」比較實在，但民進黨認為難定排富條款，雙方無共識。而根據ETtoday民調，超過八成民眾希望政府直接發現金。

中央流行疫情指揮中心宣布14日無新增確診病例，這是睽違36天台灣終於零確診，好消息振奮人心。但台大醫院小兒感染科主任黃立民提醒，目前只是暴風雨前的寧靜，他最怕國人認為確診少，僥倖心態開始作祟；且入秋後恐又有下一波疫情，台灣防疫強度得再升級。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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