紓困排富發現金 　陳玉珍：「照顧廣」卡實在

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院黨團14日針對《紓困條例特別預算修正草案》進行2度協商，但國民黨主張追加1000億預算「排富發現金」，遭民進黨批評「人人有獎」，雙方爭執不休，國民黨團最後退席表達抗議，協商再次破局。藍營立委陳玉珍15日在臉書發文附圖強調，國民黨主張紓困發現金，照顧廣、最公平，排富現金「卡實在」。

行政院2日加開臨時會，通過金額提高到1兆500億元的「紓困2.0」修正草案，國民黨團堅持「發現金」紓困，且不滿民進黨團在臉書發文稱「人人有獎、做人情」是惡意扭曲，雙方激烈爭執不休，導致13日及14日的朝野黨團協商，國民黨團皆退席表達抗議。立法院長游錫堃透露，預計16日將再召集協商。

▲陳玉珍提出國民黨主張紓困發現金。（圖／翻攝陳玉珍臉書）

陳玉珍表示，她接到許多民眾、各行各業都反應，申請紓困限制多、表格繁瑣，有的銀行還不接受申請，「不同於民進黨，國民黨主張：紓困要像及時雨，不用複雜的申請程序，不要層層的審核程序，直接」，文末Hashtag強調「排富發現金 卡實在」、「看的到 吃的到」。而圖片文案則寫出，國民黨主張紓困發現金，照顧廣、最公平。

據國民立法院黨團總召林為洲14日的發言，行政院版本已經有1035億元現金要用來補貼弱勢，包括薪資補貼419億元、補助自營工作者336億元、弱勢補助40億元、減班休息60億元、擴大就業就業180億元，但民進黨補助的對象，總共只補助到302萬人，但農民、低收入、沒有參加勞保的人都補助不到，同時還需要申請、審查，換句話說還有可能領不到，因此國民黨團才提出版本，以有排富機制的方式發放紓困現金。

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