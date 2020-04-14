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紓困協商破局16日再戰　柯建銘喊話：國民黨團回來開會吧！

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▲▼立法院內政委員會-柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，立法院長游錫堃14日召集朝野協商，不料國民黨團再度退席表達抗議，導致協商二度破局，游錫堃預計16日將再召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘晚間受訪時表示，立法院將擇期再度召開朝野協商，希望能夠在17日的院會將特別條例三讀通過，也呼籲國民黨團「回來開會吧」，不要為了拖延而拖。

行政院2日加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續送立法院審查。

游錫堃13日召集朝野黨團協商，於國民黨團要求增列1000億元預算發現金紓困，未獲民進黨支持，歷經四個多小時協商仍無果，最後退席表達抗議，協商破局。游錫堃裁示，將於14日早上再召集一次朝野協商，若仍無共識，將留待院會表決處理。

游錫堃14日二度召集協商，但因國民黨堅持「發現金」紓困，並不滿民進黨團在臉書發文稱「人人有獎、做人情」是惡意扭曲，雙方激烈爭執不休，游錫堃裁示休息10分鐘再繼續討論，不料國民黨團再度退席表達抗議，協商二度破局。

▲▼國民黨團召開「紓困2.0協商破局 國民黨團立場說明」記者會，書記長蔣萬安主持，首席副書記長林奕華、立委翁重鈞出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團書記長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘晚間受訪時表示，這次的協商就是為了加速立法時程，排除朝野協商一個月的冷凍期，且後續預算還是必須付委審查，這次要追加預算當然要先處理特別條例，這個東西有程序性的問題，國民黨團現在「轉來轉去」，真的看不出邏輯是什麼。

柯建銘認為，疫情延燒之際不應再搞對抗、噴政治口水，大家應該要冷靜面對，不要再有意識形態之爭，或者緊抓著一個沒有道理的東西，各黨團如果沒有共識，就提不同版本到院會中表決、各自負責。他也質疑，「當全民都在看的時候，如果要繼續拖延，對國民黨是好的嗎」。

柯建銘說，游錫堃將於16日再度召集朝野協商，也呼籲國民黨團「回來開會吧」，在疫情最險峻的時刻，應該要不分藍綠一起面對疫情，政治人物的判斷很重要，希望國民黨團能夠想清楚。

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