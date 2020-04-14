新冠病毒受氣溫影響有限！陸專家：疫情可能會持續一到兩年

▲張伯禮。（圖／翻攝中新視頻）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮今（14）日指出，新冠病毒不會像SARS一樣到了夏季戛然而止，恐怕會持續一年，甚至是兩年，因此呼籲大家要做好長期的抗戰。

綜合陸媒報導，張伯禮接受採訪時指出，從目前的情勢判斷，全球很多國家還沒到拐點，疫情還在持續蔓延，甚至有些國家還沒有做到充分的檢查，因此可能還有潛在的隱患。他還說，「雖然SARS在當年夏季戛然而止，但新冠病毒不會，恐怕會持續一至兩年。」

張伯禮續指，應該說疫情到了天氣熱時會好一些，但卻不會停止，就像溫度一直挺高的印度、印尼等，疫情還是持續擴散中；澳洲、紐西蘭也到了秋季，緊接來的就是冬季了，那就又是一個讓疫情蔓延的季節，所以新冠病毒短時間內不會停止，呼籲大家要做一個長期的抗戰。

消息一出，不少網友留言表示「希望早日結束」、「希望人類早日克服新冠病毒吧」、「只要等到相關疫苗上市，就不必恐慌了」、「那太遭了，口罩戴到多久」、「只有疫苗才能解決一切」、「別啊，一兩年，那日子得多難過啊」、「噢不要啊～～」、「他總說的比較悲觀，那就做好長期準備吧，六七月份戴口罩不知能不能戴的住」。

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