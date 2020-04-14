滯留武漢80天！山東男回家見車窗「10字」瞬間流淚...網全讚爆

▲滯留武漢網友回到山東後，看到暖心一幕。（圖／翻攝環視頻，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢市解除封鎖後，不少滯留當地的人陸陸續續返回工作崗位。一名在山東工作生活的武漢男子近日終於回到家中，他2個月沒發動過的車上落滿灰塵，窗戶還被別人寫下兩行字，沒想到走近一看瞬間讓他感動落淚。消息一出，不少網友大讚，指出「這種小細節最戳人心了」、「人間自有真情在」。

綜合陸媒報導，這名武漢網友自1月21日返鄉過年，沒想到才過了一天就宣布封城，讓他遲遲無法返回山東工作，一直到了4月8日武漢解除封鎖，他滯留當地80天後才順利回到山東。

男子家中2個月沒動的車，理所當然落滿灰塵，未料他走近一看，竟發現鄰居在他車窗上寫下了「祝您平安，武漢加油！必勝！」瞬間讓他感動落淚，激動地拍攝下來上網分享。據悉，由於男子車牌照是鄂A（武漢），鄰居可能猜他被滯留在武漢，因此才在車窗上留下了這10個字。

影片一出，不少網友表示「人間值得，滿滿的溫暖」、「天啊，這也太暖了」、「總有一種感動讓我們淚流滿面」、「總是小事最讓人感動」、「真的很暖，疫情下的武漢，平安比什麼都重要」、「真的淚目啦」、「感動往往就在一瞬間」、「想搬去這個小區」、「愛這些生活小細節」。

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