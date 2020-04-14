36天後台灣0確診！圓山大飯店「4個字」點燈了　台北夜空被照亮

▲圓山大飯店點燈了！慶祝台灣0確診 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者許力方／台北報導

「今天我們是0確診！」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日宣布好消息，距離上一次0確診是3月9日，睽違36天以來，終於再度0確診。消息振奮人心，隸屬於交通部下，台北地標、老字號圓山飯店也特別在外牆打燈，大大四個字「ZERO」傳遞這個好消息，由於圓山飯店位處國道1號旁，不少路過民眾大嘆「感動」、「好想現場看到」、「用心的圓山飯店」！

陳時中14日在記者會上宣布國內疫情無新增確診病例，距離上一次0確診是3月9日，隨著境外移入不斷新增病例，這是36天以來，終於再度零確診「以前也很多零確診，值得大家稍微高興一下，希望能夠繼續維持！」

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圓山大飯店14日晚間也選在「0確診」的特別時刻，利用點燈的小巧思，在正大樓前打上大大的ZERO，「向全台灣和全世界說我們做到了！」飯店指出，今天的0確診成績不僅是所有防疫英雄的苦勞，更是全台灣共同努力的成果，希望大家繼續加油，這段時間更要凝聚彼此，圓山永遠與你同在，「守成不易，繼續防疫！」

根據指揮中心統計，昨（13）日新增1,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計48,549例（含44,890例排除），其中393例確診，分別為338例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，124人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理。