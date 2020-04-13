「我們失去優秀認真的夥伴」　中研院長廖俊智感概陳昇瑋辭世

▲陳昇瑋為中央研究院前資訊所研究員。（圖／翻攝中央研究院臉書）



記者許展溢／台北報導

台灣人工智慧學校今（13 日）指出，執行長陳昇瑋前因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救仍無法挽回，不幸辭世。中央研究院表示，陳昇瑋是前資訊所研究員，對於突來的惡耗，大家心情沈痛，更是失去了一位優秀認真的夥伴。

中研院院長廖俊智說，「突來的惡耗，大家的心情都十分沈痛，昇瑋的家人慟失至親，我們失去了一位優秀認真、充滿理想、創意、與熱忱的夥伴。」

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陳昇瑋（1976-2020）為台灣大學電機工程學博士，知名的資料科學及人工智慧頂尖專家。於本院服務期間，除了學術研究卓著，對於科普知識傳播有極大熱忱，一手催生本院科普平台《研之有物》，使本院艱深的研究成果走入尋常家戶，功不可沒。

研之有物在臉書提到，2017 年在廖俊智的指示下，陳昇瑋從無到有創建中研院第一個科普網站「研之有物」，以親切活潑的風格，打破廟堂研究與大眾的學術藩籬，致力傳播中研院重大研究，善盡知識份子的社會責任。最近新冠肺炎疫情嚴峻，陳昇瑋更指示編輯部務必掌握疫情相關研究進展，「這段時間社會苦，我們要更入世一點。」言猶在耳，斯人已逝，大慟！

懷抱貢獻社會的使命感，再加上從不自我設限的視野與格局，陳昇瑋於 2017 年開始推動產業人工智慧化。在中研院及台灣六家重要企業的支持下，2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，二年內為台灣培育超過 6000 位人工智慧人才，全力達成產業 AI 化及轉型升級的使命。

陳昇瑋擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長。曾任中央研究院資訊科學研究所研究員，發表超過 130 篇學術論文。曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award 等眾多獎項。日前他因腦出血意外陷入昏迷，於4月11日不幸辭世，享年44歲。

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