快訊／台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世　享年44歲

▲台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世。（圖／翻攝台灣人工智慧學校）



記者許展溢／台北報導

台灣人工智慧學校今（13 日）指出，執行長陳昇瑋前因腦出血意外陷入昏迷，經醫師全力搶救仍無法挽回，不幸辭世。這突來的惡耗，家屬慟失至親、社會痛失棟樑，台灣人工智慧學校也失去了充滿理想與熱情的執行長，全校同感哀痛。

陳昇瑋為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人科技生態發展公益基金會執行長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長。曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過 130 篇學術論文。

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台灣人工智慧學校在官網表示，由於卓越的學術研究成果、深厚資訊技術能力及豐富產學合作經驗，陳昇瑋曾榮獲李國鼎青年研究獎、傑出人才基金會年輕學者創新獎及 IEEE ComSoc MMTC Best Journal Paper Award 等眾多獎項。

▲陳昇瑋在2014 年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動。（圖／翻攝陳昇瑋臉書）



台灣人工智慧學校指出，懷抱貢獻社會的使命感，再加上從不自我設限的視野與格局，陳昇瑋在 2014 年創辦「台灣資料科學年會」，成為台灣在資料科學及大數據領域的指標活動。2016 年成立「台灣資料科學協會」，並藉此結合學術界能量， 2017 年開始推動產業人工智慧化。在中央研究院及台灣六家重要企業的支持下， 2018 年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，二年內為台灣培育超過 6,000 位人工智慧人才，全力達成產業 AI 化及轉型升級的使命。

陳昇瑋秉持「技術傳教士」的心志，他在多家重要媒體撰寫專欄、接受訪談、四處奔波演講，推動人工智慧在各產業的深化應用與創新轉型。同時，也將多年跨界產業的洞察與思考集結《人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰》一書，是第一本為台灣而寫、從台灣角度出發的 AI 轉型策略。

從創立資料科學年會到成立台灣人工智慧學校，陳昇瑋的初衷始終不變：「讓『找不到人才』不再成為產官學研各界發展人工智慧的障礙，建立『自己的問題自己解決』的文化，打破被技術殖民的慣性，促成產業轉型，建立社會信心。」這也將是台灣人工智慧學校持續努力的目標與使命。台灣人工智慧學校感謝陳昇瑋帶領學校，從無到有開創台灣人工智慧推廣與產業 AI 化的新頁，讓大家看到了學者貢獻社會的無私付出，陳昇瑋充滿熱情、實踐理想的典範會永遠在大家心中。