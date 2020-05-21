人類首次抓到行星誕生剎那「黃色扭曲點」　成果來自中研院3年前發現

▲中研院說明，右圖是左圖的局部放大，右圖右下角藍色圈圈的大小，大約相當於海王星公轉軌道。（圖／中研院天文所提供）

記者崔至雲／台北報導

中研院天文所助研究員湯雅雯在2017年時在新生恆星御夫座AB星所在的稠密氣體塵埃盤中，首度窺見到顯著的旋臂特徵，當時認為可能是行星正在形成的位置。而三年後的今天，歐洲南天天文台（ESO）宣布捕捉到，可能是一個行星正在誕生的跡象，成為人類首次觀察到行星誕生的直接證據。

中研院指出，湯雅雯在2017年主導獲取的 ALMA 望遠鏡觀測成果中，首度在御夫座AB星附近觀測到可能支持行星正在形成的證據，也就是御夫座AB星的兩個氣體旋臂。2019年及2020年初，由法國的Anthony Boccaletti所主持的研究團隊，成員包括湯雅雯，他們運用甚大望遠鏡上的 SPHERE行星搜尋器，再度對御夫座AB星做了一次深入觀測，也是目前為止，對御夫座AB星最深入的一次觀測。

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Anthony Boccaletti表示，目前能辨識到的系外行星數量大約有數千個，但關於系外行星如何形成，所知還是不多。天文學家已經知道的是，行星是在新生恆星附近形成，並且在新生恆星附近，有溫度較低的氣體塵埃互相結成團塊的過程正在進行。而今，甚大望遠鏡的新觀測，對於這種過程究竟如何發生，提供了關鍵證據。





▲圖像顯示圍繞年輕的御夫座AB星的一個盤面，「甚大望遠鏡」在這裡發現了行星誕生的跡象。靠近圖像的中心，在圓盤的內部區域，看到了「扭結狀特徵」（以白虛線圓圈表示），科學家認為這標誌著一個行星正在形成。（圖／中研院天文所提供）

湯雅雯也說，要抓住行星誕生的剎那，必須要觀測很年輕的「恆星行星系統」。如果能取得這類新生星盤的銳利深入影像，就可直接辨別哪裡是行星形成的地方，但目前為止天文學家很少能取得那樣犀利的影像。

湯雅雯說明，御夫座AB星在御夫座方向，與地球相距約520光年，這張最新圖像清晰掌握到在御夫座AB星附近所出現的氣體塵埃旋臂結構。旋臂形的特徵，可說是嬰兒行星出現的重要前兆，因為行星寶寶會「踢」氣體，因此在盤面上形成漣漪，這類似於湖上的船會攪動湖面。

研究小组認為，目前拍到的影像中心附近的亮黄色扭曲點，距離恆星相當於海王星相距於太陽的位置（約30 AU），就有著一個「正在形成行星」的擾動點。