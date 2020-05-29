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多名嬰兒離奇腦出血！醫一問傻了：她們坐月子時都有「同樣習慣」

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▲▼ 多名嬰兒突發腦出血罪魁禍首竟是這個月子習俗。（圖／看看新聞）

▲ 廣東清遠出現多名嬰兒突發腦出血。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東清遠市人民醫院兒科5月份收治幾例特殊病例，都是2個月左右大的嬰兒，腦部之前沒有被摔傷，卻蹊蹺地出現了腦出血，而這竟然跟媽媽坐月子時的習慣有關！

據《看看新聞》報導，來自清遠陽山的小林（化名）5月初時發現，她2個月大的女兒舌頭突然出血，即使送醫縫針仍然止不出，而此時女嬰已經流血2、3天了。

戴姓醫生隨即給孩子查了CT，發現腦內也有一點出血，經檢測，凝血常規提示女嬰凝血功能不好，這意味著其缺乏維他命K。經過治療，孩子的狀況好轉，但就在這期間，戴醫生又接診了類似病例，同樣是2個月大的嬰兒出現腦出血。

▼ 檢查結果。（圖／看看新聞）

▲▼ 多名嬰兒突發腦出血罪魁禍首竟是這個月子習俗。（圖／看看新聞）

2個月大的嬰兒怎麼會出現腦出血？戴醫生表示，向患兒母親瞭解後發現了一個共同特點，即她們在坐月子期間，不吃任何青菜，這導致嬰兒攝入維他命K不足，對凝血因數合成造成了影響，進而導致腦出血。

原來，這是當地一個習俗，他們認為青菜偏涼偏寒，坐月子時食用不但不利於恢復身體，還會導致新生兒拉肚子，因此很多老人家會在產婦坐月子期間，建議完全不進食任何青菜水果。

賣菜,菜攤,蔬菜,青菜（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲蔬菜的補充對身體很重要。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

戴醫生介紹，晚發型維他命K缺乏症，是一種因為孕婦產後攝入綠葉新鮮蔬菜不足，而導致以母乳喂養為主的嬰兒發生的維他命K缺乏，從而進一步引起一系列凝血功能障礙疾病，每年均有不少病例發生，且常發生於1到3個月以母乳喂養為主的嬰兒。

不過戴醫師表示，不是所有產婦在坐月子時不吃青菜，都會導致嬰兒腦出血，還要結合小孩的敏感性來看，建議新手媽媽除了需要打破不良習俗、改善飲食習慣外，平時要多注意觀察嬰兒情況，嬰兒如果患有維他命K缺乏症，一般會呈現出嗜睡，精神不好，嚴重了會嘔吐、抽搐，之後發現腦門比較脹，這是就要小心是不是腦出血了。

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