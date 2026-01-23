　
生活

「霍諾德現身101練習」親切與粉絲合影！被台灣人熱情嚇到：太瘋狂

記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日進行的台北101無裝備攀爬活動，畫面將透過Netflix全球直播，消息曝光後引發國際高度關注。日前他現身101，為明日的活動練習，現場有大批民眾等待他，一見到霍諾德，大家拿起手機狂拍照，歡迎他來台灣，他也親民地對鏡頭微笑，跟粉絲們合影。

現身練習吸民眾圍觀　霍諾德親民合影

霍諾德挑戰「徒手獨攀」台北101，這場挑戰不僅要克服508公尺的高空恐懼，更全程不使用任何繩索與防護措施，且預計2小時完成登頂。目前101東南向人行道已拉起管制區域，當天89樓觀景台仍正常營業，意即上觀景台的民眾有機會近距離觀賞到霍諾德攀爬101的英姿。

在活動前夕，霍諾德到101練習試爬，一現身就引來大量粉絲包圍，所有人拿起手機狂拍，一邊拍一邊喊著「歡迎來台灣」。面對這股熱情，霍諾德露出燦爛的笑容，還親切與民眾合影互動，展現親民又真誠的一面，讓不少人直呼超圈粉，他甚至被台灣人的熱情嚇到直呼「喔，這太瘋狂了！」

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

據《DEADLINE》報導，這次的攀登活動，霍諾德將在沒有繩索，也沒有設置安全網的狀況下進行。今年　40歲的他，已經當了30年攀岩選手，早於2017年就以無繩獨攀900公尺高的優勝美地「酋長岩」寫下歷史

事實上，他對台北101的挑戰渴望已久，早在2013年便曾來台探路，但當年受限於安全考量與官方未達共識，計畫無疾而終，這次終於可以圓夢，此次攀登活動，他稱為是自己的「畢生夢想」。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

