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托嬰中心「7天施暴20次」9月大女嬰　頭撞地腦出血！2保母被罰慘了

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▲托嬰中心楊姓及劉姓保母，用粗暴方式照顧女嬰，導致女嬰頭部受到創傷，2人遭地檢提起公訴，並建請加重其刑。（圖／翻攝自Google地圖）

▲托嬰中心楊姓及劉姓保母，用粗暴方式照顧女嬰，導致女嬰頭部受到創傷，2人遭地檢提起公訴，並建請加重其刑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名林姓女子，2019年9月時，將自己9個多月大的女兒，送到民富街1間托嬰中心，不料在11月中，女嬰多次嘔吐林女驚覺有異，趕緊送往醫院做電腦斷層檢查，竟發現女嬰頭部外傷且有腦震盪現象，經調閱監視器後，托嬰中心2名楊姓（47歲）及劉姓（27歲）保母照顧粗暴涉有重嫌，新竹地檢將2人提起公訴，並建請院方加重其刑。

檢方調查後表示，托嬰中心的楊姓及劉姓保母，皆為具有證照的保母，深知嬰兒尚未發育完成，應用安全方式照顧；但2人從2019年11月8日起，便多次用粗暴方式照顧女嬰，導致女嬰後腦多次碰撞地板、搖晃的傷勢；直到11月中，女嬰多次嘔吐，林女驚覺有異便帶往醫院檢查，經X光電腦斷層檢查後，診斷受有頭部外傷、腦出血等傷害，經轉往林口長庚醫院急診，診斷受有創傷性硬腦膜下出血傷害，且視網膜出血。

經檢警調閱監視器後，赫然發現從11月8日起，楊姓及劉姓保母在照顧時，不僅大力將女嬰摔落在地板上，或直接甩在地上導致女嬰頭部受到撞擊，還以左膝撞倒女嬰，或是抓抱起女嬰後放在地板上並推倒，導致女嬰頭部往後撞到地板，或自嬰兒床抓抱起女嬰，摔大力放至地板上，以右腳踢開，再大力將女嬰放置於座椅上，右手揮及女嬰後腦。

這些粗暴的動作7天內竟高達有20次之多，檢方依傷害罪嫌將2人提起公訴，且建請院方加重刑期2分之1。市府社會處也會同檢警介入偵辦，由於情節嚴重，命托嬰中心暫停營業6個月，同時對業者裁罰60萬元，此外也要求解聘這2名保母，每人再重罰60萬元。

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