李來希痛罵陳建仁：婊子又想立貞節牌坊　智商隨年齡退縮「學術早忘光了」

▲李來希在直播中痛罵陳建仁，「婊子又想立貞節牌坊」。（圖／翻攝自軍公教網路之聲直播電台）



記者林彥臣／綜合報導

副總統陳建仁在即將卸任前表示，將放棄每個月18萬卸任禮遇金，回到中研院繼續學術研究，卻遭到李來希批評，放棄18萬的卸任禮遇，為的是去領中研院每個月50萬的薪水。18日李來希再度開嗆陳建仁，「婊子又想立貞節牌坊」。

李來希在直播中指出，陳建仁卸任後，擔任的是中研院的「特聘研究員」，特聘研究員制度當初是由前中研院長李遠哲卸任前為自己量身訂做所創設，「一聘為5年，且可無限次續聘，每個月有高達將近50萬元薪水，還有座車和司機。」

李來希認為，選擇比較優厚的待遇是人性，沒什麼好批評的，制度也不是陳建仁創設而是李遠哲創設，既然想去就低調一點，「沒人會理你的，可是你太高調」。

▲副總統陳建仁卸任後將回歸學術，但李來希質疑，學術他早就忘光了。（圖／總統府直播畫面）



李來希質疑陳建仁回歸學術，「你說你要回歸學術，學術你早忘光了學術」學術不是想要就要，想回來就回來，人的智商、人的智慧會隨著年齡的長大，越來越退縮，例如李遠哲得過諾貝爾獎，可是他到中央研究院的10年特聘研究員期間，「他發明了什麼？他發現了什麼？他創造了什麼樣的高深理論？」因為年紀的關係、體力的關係，「閒缺就是閒缺」。

李來希痛罵，明明是要錢，卻講成要仁要義，「既然做了婊子又想立貞節牌坊，要名要利，就是不要臉」，當初年金改革口口聲聲說，再不改革國家會破產，對媒體說改了之後，副總統可以領多少，當初說「6萬3，6萬3省吃儉用就夠了」，現在不但覺得6萬3不夠，還覺得副總統禮遇18萬不夠，選擇了一個將近50萬的中央研究院的特聘研究員的缺。

李來希繼續痛罵，要名又要利，「你真是『婊』裡如一，那個女字旁的婊」。



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