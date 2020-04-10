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婚變曝光首露面　徐永明：時力黨團表現會更上層樓

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▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院上月31日公布最新一期廉政專刊，只見時代力量黨主席徐永明的財產資料顯示，配偶欄為空白，意外讓他離婚的消息曝光，徐永明事後也於臉書上坦承此事，表示這是去年年中所做的決定，感謝大家關心。徐永明10日下午重回立法院出席公督盟頒獎儀式，徐永明表示，相信時力黨團在現任黨團總召邱顯智的領導下，預期表現會比上一屆更上一層樓。

公民監督國會聯盟日前公布立法院第九屆第八會期優秀立委名單，前時代力量黃國昌、徐永明、鄭秀玲均獲殊榮，公督盟10日下午於時代力量黨團舉行頒獎儀式，這也是徐永明在婚變消息曝光後首度公開露面。

▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐永明獲頒優秀立委。（圖／記者屠惠剛攝）

徐永明表示，這已經是自己第八次拿獎，在上一屆的八個會期中，不論是優秀黨團幹部，或者到委員會個人的得獎，真的都非常感謝公督盟，「我們對公督盟是又敬又怕」，公督盟除了讓立法院的問政品質有顯著的提升，每次公布名單就像大考放榜一樣。

徐永明也說，感謝公督盟對時力黨團的鞭策，讓時力黨團在上一屆的得獎率是全立法院最高，表示時力黨團的努力值得肯定，相信時力黨團在邱顯智的領導下，表現會比上一屆更上一層樓。

▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭秀玲表示，感謝公督盟的鞭策，以及前任黨團主任、助理與辦公室同仁的努力，讓全體立委的問政品質大幅提升，希望公督盟未來除了續辦個別委員的評鑑外，也能推動黨團總召任期制，「一個立委至少做八年就夠了，不要做到N年」，因為太資深的總召太能夠掌控立法的進度與品質內容。

不過，同樣榮獲優秀立委評鑑的黃國昌今天則未現身，形成「三缺一」局面，邱顯智則解釋，主要是黃國昌今天有事，所以才未能前來領獎。

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