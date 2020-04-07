民眾自律就不取消連假？　時力批：拿放假權益恐嚇人民

▲時力要求政府訂定明確活動標準。（圖／時代力量臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

許多民眾趁著上周的清明連假到外縣市出遊，讓醫療人員擔憂多人群聚會造成疫情爆發，而面對下一波的五一連假是否要取消，行政院長蘇貞昌宣導要求民眾自律。對此，時代力量透過粉專發文表示，政府不應推給民眾自律，應該訂定明確的活動標準，才是真正的「超前部署」。

行政院長蘇貞昌7日受訪表示，五一連假目前沒有取消的規劃，但如果民眾不能自律，以至於疫情更嚴重，會視情況靈活運作。

時代力量認為，政府單位不應該推給「民眾自律」，而不給出一個明確禁止的「群聚標準」，到底多少人的場合應該取消、什麼樣的活動應該禁止，這些該給的標準跟規範都不給，勞工休假的權益卻可以「靈活運作」。難道要勞工上班擠公車、擠捷運，是有比較好嗎？

時代力量表是，正確的做法不是禁止休假、拿放假權益恐嚇人民，因為在缺乏明確規範的情況下，人民根本無所適從；應該真的去做到每天掛在嘴上的「超前部署」，「說清楚什麼樣的活動停辦、多少人數的群聚要被禁止，給大家一個明確、可以依循的規定，才是真正的『超前部署』。」

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