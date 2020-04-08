紓困條例追加1500億獲朝野共識　立院力拚14日三讀通過

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元，讓經費上限從原先的600億元提高為2100億元，全案後續送立法院審查。立法院長游錫堃8日召集黨團協商，朝野皆同意將特別條例在10日院會逕付二讀，13日下午進行條文實質協商，全案最快將於14日下午三讀通過。

行政院於2月20日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，立法院在2月25日火速三讀通過，行政院隨後在2月27日提出特別預算案，預算總額為新台幣600億元，用於紓困、振興及防疫措施，經立法院審查後於3月13日火速通過。

行政院2日上午加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續將送立法院審查。

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃8日下午召集黨團協商，研商行政院函請審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」等案相關事宜。

民進黨團總召柯建銘指出，目前相關修正案版本，共有行政院版2條條文、國民黨立委曾銘宗版本4條條文，以及時代力量黨團版本4條條文，希望游錫堃13日能召集朝野協商，進行條文的實質討論。此外，民進黨團將會在10日院會提案將政院版逕付二讀，其餘版本留待13日協商時併案討論。

國民黨團總召林為洲則表示，國民黨團同意排除一個月的協商冷凍期，也同意將政院版逕付二讀，但希望在13日前行政單位能提供相關書面報告，說明600億元特別預算目前的執行狀況，以及未來編列1500億元特別預算的大方向。

▲台灣民眾黨團幹事長高虹安。（圖／記者李毓康攝）

台灣民眾黨團幹事長高虹安說，行政院要在協商前提出書面報告，說明600億元的執行進度。時代力量黨團總召邱顯智也表示，支持紓困力道要加大，而防疫要超前部署，法律層面也是一樣，必須要讓一般民眾有可預測性。

歷經討論後，各黨團皆同意將行政院函請審議的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1、第11條修正草案」、曾銘宗等19人擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案」，納入10日院會報告事項，併案逕付二讀，由游錫堃於13日下午2時30分召集協商。

此外，各黨團也同意，請行政院於13日中午前，將有關追加預算之預估及第1期600億元的執行情形提出書面說明送各黨團，以提供協商時之參考。

▼時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

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