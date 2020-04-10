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【黃寶慧】全球唯一獨家專訪／WHO譚德塞惹眾怒　安倍特別顧問:台灣防疫世界NO.1

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新聞節目中心／綜合報導

美國成為新冠肺炎全球第一重災區，確診病例本周就會突破50萬大關，總統川普在4月7日、8日連續兩天對世衛組織WHO開砲，不但揚言中斷對WHO的金援，還指責世衛組織面對肺炎疫情做得太少、太以中國大陸為中心。而世衛組織秘書長譚德塞則在記者會上回嗆，若美國不想看到更多的屍袋，就不要把病毒政治化；面對防疫不力控訴，譚德塞還在記者會上狂罵台灣約3分鐘，指台灣對他人身攻擊，還因他的黑人膚色對他種族歧視，甚至指台灣外交部明知道此事卻放任批評，讓他氣到直呼「夠了！真的夠了！」

▲▼譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

▲狂罵3分鐘! 世界衛生組織秘書長譚德塞痛批人身攻擊都來自台灣。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

不過此番言論也引發台灣的怒火及高層回擊。總統蔡英文9日親自站上火線發聲抗議，表示台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比任何人都知道被歧視和孤立是什麼樣的滋味。蔡總統還主動出擊、邀請譚德塞訪台，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。而台灣雖然被排除在世衛組織之外，為了協助國際，台灣主動啟動國際人道援助，將捐贈1千萬片口罩支援歐美12國與15個友邦，而第二波將援助新南向國家，並考量是否捐贈日本、南韓。

原先有研究預測，台灣疫情可能會是全球第2慘，不過台灣用行動打破外界的不看好，防疫的亮眼表現，引發各國讚嘆，甚至表示要學習台灣。其中包含紐西蘭總理、以色列總理、德國國會議員以及加拿大議員等各國重量級人物對台灣抗疫給出肯定，另外微軟創辦人比爾蓋茲5日接受美國「福斯週日新聞」專訪時也特別點名台灣，表示台灣是對抗新冠肺炎的防疫榜樣，趁著此次在新冠肺炎防疫的亮眼表現，台灣全國上下大打防疫外交牌，Taiwan Can Help在國際間聲量大增！

▼比爾蓋茲大讚台灣是「防疫模範」。（圖／路透）

▲▼奪回世界首富榜的比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

而就在日本首相安倍晉三4月7日宣布七個都府縣進入緊急事態，蔡英文隨後以推特發日文表示「台日將攜手克服困難」；而日本首相安倍8日則轉發了蔡英文的推文，並用中文寫道，「我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油」！台日關係進入前所未有的友好狀態。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧也獨家視訊專訪了日本安倍內閣特別顧問谷口智彥教授(Tomohiko Taniguchi)，他在訪問中高度讚許台灣在應對新冠疫情的表現，是「全球表現最好的」，也提到台灣和日本應該攜手抗疫，共同開發疫苗。事實上在一月底時，日相安倍就呼籲各國支持台灣加入全球防疫體系。

▼《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

▲▼慧眼看天下主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。（圖／記者李毓康攝）

這場專訪中，谷口智彥也獨家披露安倍政府為何同意2020東京奧運延後一年舉行的幕後轉折。在國際奧委會決定東奧延期之前，安倍晉三曾在公開場合多次暗示東京奧運必須在「完美的條件下」舉行，當前全球籠罩在肺炎疫情的恐慌中，全世界人們也都被勸戒要保持社交距離，因此在疫情還沒有緩和之際並不適合舉辦大型活動、尤其是運動賽事。因此東奧要「完美地舉行」，必須是人們已經戰勝病毒之後的事。因此雖然東奧延到2021年舉辦，但是日本仍將稱呼2020東奧，也再度展現日本大和民族精神。

▼安倍晉三轉蔡英文推特感謝台灣。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

▲▼日本首相感謝台灣。（圖／翻攝自推特）

谷口智彥（TomohikoTaniguchi）目前是安倍首相特別顧問，並且任教於慶應大學特聘教授，專長國際政治經濟與外交，對台灣相當友善，而這也是日本首相府內閣官員第一次接受台灣媒體專訪，受到日本高度重視。谷口代表日本安倍政府對台灣表達極度的肯定以及支持。而全球疫情隨著春暖花開，會不會到了拐點的時候? 而失速的疫情也牽動著全球局勢轉變，深度完整的專訪內容，敬請鎖定4月11日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

ET快訊
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