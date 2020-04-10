受歧視？邀「譚德塞免費來台玩18天」！旅遊電商：一定要帶他參觀口罩工廠

▲旅行電商平台力邀請譚德塞來台觀光，將免費招待他玩遍台灣18天，並享受啤酒、珍珠奶茶喝到飽，遊程全部能客製化。（圖／翻攝自MyTaiwanTour粉專）

記者彭懷玉／台北報導

針對WHO秘書長譚德塞以3分鐘砲轟台灣種族歧視，現有旅行電商平台跳出來力邀譚德塞來台，將免費招待他18天遊全台，喝遍台灣啤酒、珍珠奶茶，更棒的是，將「免費提供所有的體驗遊程，讓主席感受最真實的台灣生活，感受台灣的熱情跟善良。」



知名旅遊電商MyTaiwanTour（飛亞旅行社）今（10日）稍早在粉專發文，對譚德塞熱情喊話「歡迎您在疫情趨緩後，帶著您的團隊來到這個美麗的島嶼。你喜歡喝酒嗎？在遊程中，我們會無限提供台灣經典啤酒「十八天」，如果您不喝酒，我們會推薦您喝台灣之光珍珠奶茶。對了，最棒的是，我們將免費提供所有的體驗遊程，讓主席感受最真實的台灣生活。希望您有機會可以造訪台灣，感受台灣的熱情跟善良。」

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▲MyTaiwanTour曾連5年獲得全球知名旅遊網站TripAdvisor 卓越獎。（圖／MyTaiwanTour提供，下圖同）



提到防疫這塊，MyTaiwanTour說，「關於防疫，您快做得跟台灣一樣好了。首先我們為疫情一起祈禱，感謝您對世界衛生醫療做的所有的努力，但說我們存在偏見太荒謬了，就像之前WHO聲稱武漢肺炎不太會人傳人一樣荒謬。讓您可以親眼目睹我們的人民多麼友好，並見證我們到目前為止的情況設法控制了COVID-19在全國範圍內的傳播。」

▲MyTaiwanTour專門經營歐美市場入境來台旅客。

MyTaiwanTour表示，譚德塞身為醫療領域專業人士，一定會想要去一兩個地方分享您專業的抗疫經驗。「我們可是讓葡萄牙人，荷蘭人，西班牙人，日本人在這裡免費居住了很多年。更領先亞洲將同性婚姻合法化。台灣人比你想像的更友善。您的消息來源很不公正客觀，看來在疫情這段期間您的好朋友一直給您錯誤的訊息。不過很謝謝您直接稱呼我們為台灣。」

MyTaiwanTour產品企劃與公共關係經理黃玉景說，顯然譚德塞對台灣有所誤會，因此全公司員工想方法寫信給他，歡迎他來體驗真實的台灣，由於公司正是做客製化入境行程，無論譚德塞想去哪都可以帶他去，但因為疫情之故，想讓他見識台灣口罩的軟實力，「帶他參觀口罩工廠是一定要的啦！」