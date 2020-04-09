譚德塞飆罵台灣　許智傑怒批：馬不知臉長，猴子不知屁股紅

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／翻攝自Facebook／WHO）



記者林銘翰／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上首度公開點名台灣，直指最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣。對此，民進黨立委許智傑9日痛批，譚德塞過去三個月都在幫中國大陸掩蓋疫情，才會導致全球大爆發，現在還不知道檢討自己，真是「馬不知臉長，猴子不知屁股紅」。

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上，回覆各國記者提問，他先是按照慣例報告新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況，交代WHO在首例病例爆發以來的100天做了多少努力。

不過對於外界近期的批評，譚德塞也首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，更表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，許智傑9日受訪時表示，譚德塞根本是廁所裡撐竿跳，非常過分，黑人、白人、黃種人都一樣高尚，譚德塞自己在過去三個月都在幫中國大陸掩蓋疫情，才會導致全球大爆發，現在還不知道檢討自己，真是「馬不知臉長，猴子不知屁股紅」。

許智傑說，譚德塞若不自請辭職，他呼籲全世界應共同聯合罷免譚德塞 ，以維護世界的安全與正義。

外交部9日上午也回應，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。外交部強調，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。

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