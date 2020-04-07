影／華航紐約返台班機增至10人確診　陳時中：規劃同班機全數採檢

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（7）日再公佈3例新增案例，其中1例亦為3月30日搭乘華航CI011同班機成員，該起班機群聚目前已來到10人，雖然餘下326人已被要求居家隔離，但隨著同班機確診人數上升，被問到是否考慮全數採檢，指揮官陳時中表示，「目前同班機有這樣規劃」，但應該不會做入境全採檢，「我們仍然認為這樣效率不高」。

▲0407中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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搭乘3月30日CI011自美國返台的同班機323名乘客中，確診的9名個案分別為案325、326、327、328、329、346、364、370、371。該班機上有空服員13人，加上旅客323人一共有336人，除了9名確診乘客外，其餘327人皆在居家隔離當中。

指揮中心指揮官陳時中表示，今（7）日新增的案例為案376，其為案370友人，於美國就學，3月30日與案370、371一同返國，居家檢疫期間因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。案376於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

▲0407新冠肺炎確診3例關係圖（圖／陳昱璇製）